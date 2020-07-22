火鍋店醬料區驚見「這幕」！眾一看全傻眼：此事不該發生

▲有網友分享，日前到火鍋店覓食，沒想到竟在醬料區驚見「一畫面」，讓他當場傻眼，而其他網友見狀後也紛紛直呼「此事不該發生」。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」）

火鍋店內一般都附有醬料，有些人喜歡把料拿來沾醬吃；有些人則喜歡品嘗原味。然而，近日有網友卻在臉書社團透露，自己日前到新北市某間火鍋店吃火鍋，怎料走到醬料區時竟驚見「這一幕」，讓他當場傻爆眼，畫面曝光，其他網友看後也相當無言，認為「此事不該發生...」

原 PO 在臉書社團「爆廢公社公開版」中貼出一張照片，只見火鍋店醬料區上擺了一盆「蔥」，裡頭除了蔥花外，還混入了幾段未切完的蔥，重點是乍看之下有點像是「被廢棄的蔥尾」，讓人看得食慾大減，完全不想加...這也讓原 PO 不禁發文詢問大家「有人火鍋醬裡面喜歡加整段的蔥嗎？或許這裡是你的最好去處...」更直呼「還我蔥花啦！」

▲蔥花內混入了幾段切一半的蔥。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」）

▲蔥段看起來枯黃不新鮮，好像是要丟棄的「蔥尾」。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」）

此畫面曝光，網友也全看傻，紛紛留言「太扯了吧」、「這有點誇張」、「蔥都黃掉了...」「回收剩下來的嗎？」「沒切感覺好像廚餘喔...」「看到都不敢吃了」、「這是挑剩下來的蔥段嗎？母湯啊！」「這蔥切的根本鬧劇...切的亂七八糟不說，看起來就很不新鮮啊...整個沒誠意的讓人倒胃」、「這種事實在不應該發生的」。

另還有人推測，看似枯爛的蔥段出現在蔥花裡應該非本意，直指「這應該是要丟掉的蔥吧！丟錯地方了天啊」、「丟掉，忘了丟錯地方吧！」「一看就知道是不要的，怎麼會誤放啊...」（編輯：許苡晴）