神準！筷子習慣握在哪個位置？一秒揭曉你的「潛在性格」

每個人的脾氣、個性都不盡相同，然而，一個人的性格會從很多方面顯露出來，其中，拿筷子的位置，就能看出端倪！根據《美日誌》報導，你拿筷子時，手習慣握在筷子的哪個位置呢？答案將神準分析出你的「潛在性格」。

結果分析

#手握筷子的 A 段：





你對外在的人事物是敞開的，對來到你生命和心裡的人，你總表示歡迎，相信緣分，寧可冒著受傷的危險，也不願意將心門關上、離群索居。你不喜歡讓人看見你的恐懼和不安，你覺得自己的問題應該獨自處理和調整，即使你自己已經受傷，你仍試著隨時準備好支持別人、安慰別人，對你來說，幫助他人就會獲得快樂。





#手握筷子的 B 段：





你是個做什麼事都非常認真的人，希望自己能給別人留下好印象，也希望自己做對的事情。你相信你個人的行為能影響別人的生命，因此特別會隱藏自己內心的難過和擔憂，即使看見很多苦難和不公正的事，你也會放在心裡，不去批判或責怪任何人。你無時無刻都在使自己成為一個更好的人，正因如此，你會把多數的時間放在努力學習與成長上。





#手握筷子的 C 段：





在內心深處，你感覺備受折磨，你曾經歷許多人生起伏，而這些動蕩不安的過去仍對今天的你造成影響。你從不讓內心的陰暗面被別人看見，即使你試圖找到內心的平靜，有時仍會覺得人生似乎是一齣充滿苦澀的劇場。你堅強的忍耐力和持續力會帶領你突破困難，擁有陽光燦爛的美好時光，當你跌倒，你總是知道如何將自己扶起並繼續前進。





#手握筷子的 D 段：





你的思想活躍，是個哲學家，你無時無刻都在思考，彷彿所有事都值得一探究竟。你渴望看見真相和事物更深層的意義，但有時你會在自己的思緒中迷失，不確定自己到底在尋找什麼？為了避免讓他人發現你也有迷惘的時候，即使在探索時，你也會表現出一副充滿自信的樣子。你覺得人生就像拼圖，你喜歡一塊一塊地拼湊，不斷地組合，直到看見完成品。儘管你知道自己可能永遠都無法瞭解一切事物的意義，你仍對思考和探究樂此不疲。（編輯：許苡晴）



