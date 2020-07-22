安卓用戶注意！新病毒偽裝「系統更新」　中鏢後果曝光

邁入人手一機的時代，資安更需要受到重視！智慧型手機的安卓（Android）平台，近期出現一種新的木馬病毒，偽裝成「Google系統更新」的通知，誘導用戶點入，中鏢下場也揭曉。據外媒North Wales News報導，網路資訊安全公司Threat Fabric發現一款名為「BlackRock」的新型木馬病毒，它會偽裝成Google系統的更新通知，只要住戶按下同意許可鍵，讓其獲得「輔助功能」（Accessibility Service）權限後，病毒就會取得手機服務的控制權，並全面覆蓋進行惡意活動。「輔助功能」原是為殘障人士所設計的功能，啟動的同時就會自動同意一系列權限，故經常被惡意軟體所利用。「BlackRock」也會盜取手機內其它APP的個人資料，包括 Facebook、Amazon、Instagram\、 Netflix等常用軟體無一倖免。 更可怕的是一般的防病毒應用程序完全無法阻擋。Threat Fabric的研究人員也指出，「BlackRock」目前已入侵歐、美、澳、加等國家，不少用戶的購物、社交、網上銀行等 APP 都發現了病毒進行覆蓋的跡象。他們也補充，「若要防止木馬的入侵，所有 APP 在更新前，先到『設定』頁面的『系統更新』選項，以確定應用更新的內容，以及開發人員等相關訊息」。（編輯：潘毅）