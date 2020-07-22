公司天降新主管！男一看「真實身分」臉綠：我該怎麼稱呼

▲網友指出，公司新來的主管是自己的好友，這讓他納悶該怎麼稱呼對方。（圖／翻攝爆廢公社臉書）

職場規矩相當多，其中如何公私分明也是一大問題。就有網友指出，自己公司新來了一名主管，但新主管報到當日，他就驚覺對方的真實身分，讓他著急提問「我該怎麼稱呼他？」對此，就引來許多人討論。原 PO 於臉書社團《爆廢公社》上發文，表示自己公司某天來了一位新主管，但他發現對方的身分竟是「自己的好朋友」，對方由於不能說的壓力，因此無法事先透露。但這樣的狀況，就讓原 PO 困擾直呼「這時候你在公司會叫他你平常叫他的名字，還是稱呼他的職稱 ......該怎麼面對空降的好朋友主管」。問題一曝光後，就引來許多網友討論，但不少人還是建議原 PO 公私分明，還是要以「職稱」稱呼對方，「一開始絕對要公私分明」、「公司職場倫理道德，該怎麼叫就怎麼叫」、「職稱，工作和私下本身自己要劃分清楚，不能因為認識而放肆！」、「在公司當然稱呼他的職位，公私分明」、「職場跟日常生活應該很好分辨，一切還是照規矩才好生存噢」。不過，也有其他人提出不同意見，直言「我覺得看他耶，之前我們公司的副理也是叫我叫他名字」、「我以前的公司總經理希望我叫他姐，要看交情與上位者的性格，禮貌上是稱呼職稱，但沒有絕對」、「看公司風氣，怎麼稱呼主管就怎麼叫」。（編輯：陳雅雲）