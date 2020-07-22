實體三倍券優惠狂勝數位？男曝「實際遭遇」：情何以堪啊

▲有網友看到各商家推出的實體優惠後，相當後悔綁定數位方式。（圖／翻攝PTT）

振興三倍券已經發放近一個禮拜，不少商家也推出各式優惠與回饋方案，希望吸引大量人潮到來。民眾也精打細算，想找到CP值最高的三倍券使用方式。就有搶先綁定數位三倍券的網友分享「實際遭遇」，並感嘆實體三倍券狂勝數位優惠，整篇文章也掀起熱議。根據經濟部統計，截至昨（21）日為止，一共有1248萬5千多人領取完紙本三倍券，綁定數位方式的則有175萬3千多人；就有綁定數位方式的網友在PTT分享真實遭遇，「一開始以為信用卡綁定三倍券優惠較多，沒想到15號以後，實體商店才紛紛公佈更加優惠的訊息，昨天和幾名同學去連鎖餐廳聚餐，只要帳單金額超過3000元，並以紙本三倍券支付，就送一張價值600元的餐券，可下次使用，等於多賺600元，比信用卡平均多賺400元還更優惠」。另外像知名超商也有推出「3000元三倍券變4000元禮卡」，其他實體店面也推出超過一千元的各式優惠。這樣的現象也讓他不禁感嘆，「現在回頭看，信用卡綁定三倍券反而是最不划算的方式，這讓當初早上在那邊守著電腦刷網頁搶登錄信用卡綁定三倍券回饋的我們，情何以堪啊？」文章也引來不少同樣綁定信用卡的網友共鳴，「我也是想換成實體券」、「確實，後悔沒領實體券」、「真的路上一堆紙本爽回饋」、「紙本回饋選擇比較多」；但也有人認為，「我就懶得去領實體券，直接行動支付最省時」、「很多實體送的優惠券只是要讓你花更多」、「實體券的回饋都是要消費滿額才有，信用卡可以小額」。事實上，振興三倍券不能用於「電商網購、繳稅、繳罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、卡費、禮券、儲值」之外，其他如「購買公益彩券、線上買演唱會、展演」等則不受限制。（編輯：潘毅）