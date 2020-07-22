威力彩「電腦選號」難中獎？網友曝「關鍵」：寧可隨便塗

威力彩 20 日晚上開獎，頭獎仍未開出，已連 46 摃。台彩預估，下期頭獎累積金額上看 25 億元，如 1 注獨得，單注獎金將成今年最高，引發許多民眾關注。而近日有網友就在 PTT 分享，自己順手買了張「電腦選號」的威力彩，結果回家爸爸一直碎念「電腦選號是給彩券行送錢」，讓他不知所措，便發文詢問大家「威力彩電腦選號真的有差嗎？」對此，有網友就點破關鍵，直指機率其實都一樣，只不過電腦選號易出現「連號」，看到心都涼了，因此寧願自己塗。

原 PO 在 PTT 八卦板發文分享，自己日前路過彩券行，順手就電腦選號買了一張威力彩，結果回家爸爸得知此事後，開始瘋狂碎念說「電腦選號是給彩券行送錢，自己選號才有機會中 ！」原 PO 爸爸認為「電腦隨機選號你也不知道它是不是真的隨機，搞不好是設計好 1 萬組號碼隨機發給你，而這 1 萬組號碼永遠都不會中大獎，得證電腦選號等於給彩券行送錢」。

原 PO 表示，爸爸滔滔不絕的論述聽得他都一愣一愣的，本以為爸爸要扯一堆迷信相關的邏輯，結果講這些他還真的有點被說服了，並好奇詢問大家「八卦有沒有真正的彩券專家呀？電腦選號真的等於送錢嗎？有沒有彩券系的能說一下這是民間迷信還是真的啊？」

▲網友在 PTT 討論威力彩「電腦選號」的中獎機率。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友隨即議論紛紛「我自選中 200，電腦選號 0 元，真的準」、「會不會中先不論，隨機會不會真的那一萬組合輪流賣呢？」「自己選號還不是要輸入到電腦裡，有差嗎？」「好像有點道理」、「我電腦選 400，自選 0 」、「是有可能，因為他的確不是中立第三方提供的隨機取號」。

另也有人分析指出，其實機率是一樣的，只是電腦選號很容易出現「連號」，雖然得獎機率一樣，但看到這種號碼心都直接涼一半了，所以寧願自己塗。此外，還有網友直言「完全看不懂邏輯，有念過統計嗎？只要開彩沒作弊，什麼號碼中獎機率都是相同的，而且對台彩來說，降低中獎機率收益不會提高。」

（編輯：許苡晴）

至於台彩官方怎麼看？《 NOWnews 》記者專訪台灣彩券公司總經理蔡國基，他表示，若從機率來看，第一個就是要電腦選號！再來則是要長期買，因為每次會有不一樣的機會，每次買就不會錯過那個機會，這也是中獎人分享的，當然買多中獎機會就多。