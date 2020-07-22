30歲男聯誼講啥興趣「上得了檯面」？網曝答案：說了就贏

▲網友好奇， 30 歲男性參加聯誼，要講什麼興趣才能上得了檯面呢？（圖／翻攝 PTT ）

不少單身男女為了尋找適合自己的另一半，都會參加聯誼等社交活動來拓展交友圈。不過，就有網友指出，如果三十歲的男性參加聯誼活動，被問及興趣時該怎麼回答才能「上得了檯面」呢？對此，就引來許多內行人曝光完美解答。原 PO 於 PTT 八卦板上發文，表示在 20 歲時被問到興趣，都能很大方地說玩電腦或打球，但等到了 30 歲，繼續說興趣是玩電腦之類的感覺不太好。這樣的情況，就讓原 PO 好奇發問「有些比較正式的聯誼活動，如果人家問你平常興趣是什麼，有哪些是比較能上得了檯面，讓人不會覺得你很 low 的興趣？」問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中最多人推薦的答案就是「健身、登山」，直言「 30 歲上下就健身、爬山、自行車、馬拉松」、「運動登山旅遊健身，基本都是偏戶外或運動類的會比較受人歡迎吧」、「認真回！登山，但不是隨便爬個陽明山，是要百岳那種」、「登山，不隨便的爬陽明山」、「健身或登山，講了就贏」。除此之外，也有人提出不同答案，「攝影啊，很多女生會欣賞」、「當然要說投資理財呀」、「潛水不錯」、「說研究理財啊」。不過，就有鄉民感嘆發言，「看臉，帥的話玩電動和漫畫也帥」、「興趣要上檯面要先看臉，長得帥，搜集臭玩具都是時尚」、「隨便玩玩消遣叫娛樂，會花心思鑽研練習的才叫興趣，其實一堆人都沒有興趣，那種隨便講講的，都上不了檯面」。（編輯：陳雅雲）