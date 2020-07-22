全家拿三倍券跟她換現金！女「悲劇結局」曝光：快來救我

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，因應疫情影響衝擊台灣經濟，我國政府規劃「振興三倍券」， 15 日開始開放民眾至超商領取預購、郵局購買實體券。不過，就有女網友指出，自己全家人都想拿三倍券和她換現金，更曝光悲慘結局，而引起許多人討論。
原 PO 於 PTT WomenTalk 板上發文，表示自己一家人都想拿三倍券和她換現金，導致她現在手上有超過 1 萬元的三倍券金額。然而，她就透露，「我女兒說去買早餐也被拒絕， 7-11 也不找零，要你直接換 4000 的卡，還有使用期限」。
這樣的狀況，就讓原 PO 崩潰提問，「求助，難道只能繼續買家電嗎？有沒有比較好花的方法建議阿，額度大概 12000 元。」
問題一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也紛紛給予意見，「大賣場掃一下 1w2 差不多了吧」、「百貨公司吧？專櫃一下就沒了，廚房家電也可以」、「百貨公司逛一圈就花掉了 XD 」、「我才燒 1 萬多買褲子給你參考」、「去賣場，這半年內買一堆民生用品，覺得好用」。
振興三倍券已於 15 日上路，行政院長蘇貞昌表示，三倍券使用範圍從實體店面、餐飲、夜市、傳統市場、商圈、藝文活動，到高鐵與台鐵等皆可；但民眾要特別注意，有 11 類是無法使用的，包括電商網購、繳稅、罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡費、禮券、儲值等。（編輯：陳雅雲）
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