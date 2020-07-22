女用三倍券一天花完！超強「行程」曝光　網愣：變45倍

▲KiKi 開箱三倍券。（圖／翻攝那個女生KiKi Youtube）

▲KiKi 使用三倍券吃港式餐廳再獲得抵用券。（圖／翻攝那個女生KiKi Youtube）

行政院推出的「振興三倍券」目前領券人數已經突破千萬人，不少人一領到就已經到各種店家消費拼經濟。對此，知名 Youtuber 那個女生 KiKi 就公開自己花費「三倍券的一天行程」，影片引發廣大迴響。只見影片一開始，KiKi 先到肯德基做消費，其優惠方案則是使用三倍券「花費 200元 、500 元或者 700 元」，就可以得到三倍的商品回饋券，以 KiKi 來說，用 200 元的三倍券購買套餐來說，就能獲得 600 元的商品回饋券，算起來是用 200 元換到 800 元的價值。接著 KiKi 來到 Coldstone 吃甜點冰淇淋，其優惠為使用「200 元的三倍券就能換到兩杯原價 430 元的脆杯冰淇淋」等於現賺 230 元；而最後晚餐則到港式餐廳「添好運」用餐，其優惠為「使用三倍券消費，買多少就算多少」而這次 KiKi 則是消費 500 元就獲得 500 元的抵用券。吃飽喝足後，KiKi 接著到超商 7-11 補足糧食，其優惠為三倍券兩倍使用，總計使用 1000 元三倍券獲得 2000 元的商品；最後一站來到量販店家樂福，其優惠為「用三倍券消費滿一千元，就可以換得整本 4 萬元的抵用券」，整趟行程下來拿到的回饋跟實體的三倍券，只用一千元得到了 45330 元的價值。影片一出，網友紛紛回應「哇靠，原來振興券可以這樣用啊...」、「四萬元抵用券已經沒了嗚嗚，KiKi 好幸運」、「太扯，變成 45 倍券」、「你很棒了，把三倍卷發揮到最大公用」、「完全放大使用三倍券耶」；而影片最後，KiKi 也將用三倍券買來的糧食、物資分送給街友，也讓網友感動「妳真的很棒！」、「介紹三倍券用法，又做功德真的推」、「好暖心啊，最後一段」。（編輯：張嘉哲）