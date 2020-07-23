日本爆紅心理測驗！喜歡哪隻貓？測「最適合你的另一半」

▲最喜歡哪隻貓咪呢？（圖／翻攝自 shinri ）

心理測驗來了！每個人在面對愛情時，總會展現出不同以往的面貌。根據日本心理測驗網站 shinri 報導，現在有 4 隻不同樣貌的貓在你面前，哪一隻你最喜歡呢？透過你的答案，將能看出在愛情裡面「最適合你的另一半」。你對自己的生活有一些挑剔和嚴格，這樣的你會以完美主義的方式對待周遭的人、事、物。此外，你也不容易和對方妥協，寧願活得孤僻，也不願放棄獨一無二的自己。這樣的你，在愛情中渴望的是能與你一同冒險、旅行的人，對方可能也需要像你一樣充滿自信和好奇心的另一半，不被彼此牽制、約束，同時還能深愛著彼此。這樣亦師亦友的心靈伴侶，能讓彼此活出更豐富的人生。你是一位十分善良的人，不喜歡衝突和爭吵，總是能以和善的態度對待生活周遭的人、事、物。然而，你卻不能輕易地表達出內心的想法，總是處於冷靜和思考中，以成熟的方式看待一切。這樣的你，在愛情中渴望的是一段安詳、真摯的關係，你一旦愛上了誰，就會奮不顧身的全身心投入，不輕易說出分手。也因此，你希望對方能和自己一樣，彼此給予真誠的關心，兩人一同譜出美好的未來。你總是能透過自己與身俱來的「敏感」特質，讓你能用心地感受世界的美麗，專注在微不足道的幸福日常。不過，看似勇敢的你，其實內心也隱藏著十分脆弱的一面。這樣的你，在愛情中渴望和你一樣富有同理心的人，希望對方能在你無助、難受時，給予最大的鼓勵與支持，兩人互相相持，成為彼此間最好的生活幫手，就算面對對未知的恐懼與挑戰，也能不感到害怕。你是一位喜歡獨處的人，你的個性十分愛好自由，總是嚮往無拘無束的生活，就算在忙碌的工作之餘，也不忘跨出舒適圈，活出不一樣的精彩人生。這樣的你，在愛情中渴望的是能給你獨處空間的另一半，你相信幸福源於自己，不能把所有的快樂都倚賴在對方身上。但要你愛上一個人，是一件不容易的事，因為這可能會使你失去部分自由。也因此能找尋到能給你空間的伴侶顯得十分重要。（編輯：陳雅雲）