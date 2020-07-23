NOW早報／疫情後不想誰來玩？日人喊「一國」　眾全意外

疫情後最不想誰來玩？日本人狂喊「一國」 眾驚：好意外





新冠肺炎第二波疫情仍持續在國際蔓延，不少國家目前仍處於疫情嚴峻的狀態，而因為疫情，許多以觀光著名的國家，旅遊業也受到巨大衝擊。對此，就有日本網友在推特貼文指出「我是想問大家一個問題，如果在疫情大爆發結束之後，最不希望來的訪日旅客會是？」其中選項包含了美國、台灣、中國大陸以及其他，而投票結果顯示，有高達 91％ 的網友選擇中國大陸。





但其結果被轉發至微博後，引來不少大陸網友撻伐「說個笑話，中日友好」、「不想我們來還要我們的錢？」「一定要打破日本人的虛偽面具」、「這本來就是針對大陸，惡意滿滿的投票，不用看結果就知道了」、「如果有韓國的話，就不會是咱們了吧」。



結果該貼文被轉到 PTT 後，不少台灣網友則紛紛表示「好意外喔，看來我們跟中國有別喔 XD 」、「怎麼沒看到大陸網友說台灣不是國家哈哈」、「台灣跟中國是分開的，日本人都了解啦」；另外，針對大陸網友表示「有韓國的話，投票結果會不同」，也有人找到同樣題目的投票，選項只有韓國跟中國，中國仍然以 51％ 的得票率勝過韓國的 43％ 。



▲日本網友投票「如果疫情之後，最不想要哪一國的人來玩？」結果引發熱議。（圖／翻攝自《星條旗報》） 今日天氣／各地炎熱、留意雷陣雨！北市恐現38度高溫





今（ 23 ）天太平洋高壓持續影響，各地大多為多雲到晴且高溫炎熱的天氣，清晨至上午東南部地區有些零星雨，午後中南部地區及各地山區仍有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，下午出門請留意天氣變化；氣溫方面，各地高溫普遍在 33 到 36 度，尤其台北市有機會出現 38 度左右的高溫，西半部、東北部較內陸平地及花東縱谷也有機會出現 36 度以上的高溫，中午前後紫外線強，外出請做好防曬並多補充水分。



▲受到太平洋高壓影響，今（ 23 ）天各地多為多雲到晴且高溫炎熱的天氣，清晨至上午東南部地區有些零星雨，午後中南部地區及各地山區仍有局部短暫雷陣雨。（圖／NOWnews資料圖片）

三倍券防偽不佳 藍委：攤商收到假券政府要吸收





行政院提出振興經濟方案，三倍券自 15 日上路一周，從領取要排隊、使用有限制，民眾抱怨如潮。昨（ 22 ）日國民黨立委楊瓊瓔指出三倍券防偽機制不佳，部分攤商乾脆拒收，楊瓊瓔直呼「如果攤商收到假的振興券，政府要全部吸收。」





國民黨立法院黨團昨日上午針對振興三倍券開記者會，立委賴士葆表示，郵局配合發振興券不斷加班，上億的加班費也是納稅錢，行政院想推動電子支付，使用率也不到 15％，主因是「實體券優惠更多」，就連使用電子支付的主力族群年輕人，也紛紛拋棄電子支付，改用實體券。賴士葆更嗆，現在中央機關把錢全部抓在手上、自己發放，文化部、農委會、體育署都在發錢，用抽籤的方式吸引民眾注意力，更重要的社會議題、政府貪汙就沒人關心，「全民樂透化麻醉大家，每天都在期待我會不會拿到券，大家焦點都在那，全面執政後，貪汙的情況在進行，全民瘋樂透就可能忘記。」



書記長蔣萬安則表示，行政院長蘇貞昌曾承諾三倍券一定「好領、好用、好刺激」，但根據民調，民眾有超過 6 成選擇把拿到的錢做日常消費，無助刺激經濟，是當初行政院不想看到的，「蘇院長應該學過去消費券經驗，不要把現在提出問題的人當成意見很多、沒建設性，民眾納稅錢，全民監督讓政策達到效果，比官員情緒更重要。」



而立委楊瓊瓔拿出馬政府發的消費券跟這次的振興三倍券做比較，楊指出馬英九發的消費券防偽做得非常好，反觀行政院說三倍券有做梅花浮水印，她卻怎麼看都看不到，這些都是她去領來的三倍券，並非偽券。楊瓊瓔說，她去問做生意的，很多人都擔心收到假券，乾脆選擇不收，她直呼「如果攤商收到假券，政府要全面吸收！」



▲國民黨團開記者會，指出三倍券防偽功能差，導致攤商不敢收。（圖／國民黨團提供）

阿圓連身泳衣太強大 「深溝黑影」驚見邪惡亮點





YouTuber「一隻阿圓」與交往 5 年的男友傑米鹿分手後，行事及穿衣尺度越趨大膽，近日她在 IG 曬出一張泳裝照，放風 D 罩杯美胸，事業線還驚見一亮點，網友看了直呼「只能說無敵了...」





阿圓分享泳衣穿搭，她綁著高馬尾，化濃妝，身穿一套剪裁特殊的連身泳衣，上圍雄偉的她，白皙雙峰被 Bra 完美烘托，下身高衩設計還巧露大腿根部，若隱若現的風格，十分撩人。



讓人目光聚焦的，還有阿圓胸前的「深邃壕溝」，只見一條疑似裝飾用的泳衣繩，正巧埋入她深不見底的事業線中，網友看到這幕陷入瘋狂，「這套太邪惡」、「讓人無話可說...」、「可以叫妳大大」、「這太香啦」、「身材超讚！」



▲阿圓放送泳裝福利，32D 美胸吸睛。（圖／一隻阿圓IG）

專訪／接待數十位億萬得主 台彩總座揭秘中獎撇步是這個



近來威力彩頭獎累計達 25 億元，掀起投注熱潮，只是每當開出頭獎，就會有人質疑中獎人是否真實存在。其實，台灣彩券公司總經理蔡國基也曾有這樣的疑惑，「我沒進來台彩之前，也不曉得中獎人是誰，難免心裡會有些不一樣想法。」但他認為，嫌貨的人才是買貨的人，尤其他進台彩上班第一天，大樂透就開出頭獎，「好像是新官上任就是要送財。」如今，已接待過超過 50 位億萬頭獎得主的他，覺得這些億萬得主與一般人沒兩樣，而且大家口徑一致表示「有買才有機會」。



蔡國基是「血統純正」的中信人，在中國信託銀行任職 27 年半，2018 年 1 月才轉任台彩總經理，他坦言，自己以前也會質疑頭獎得主是不是真的存在，直到當上台彩總經理，握過許多頭獎得主的手之後才相信，他解釋「因為我沒進來台彩之前，我也不曉得中獎人是誰，當然，難免心裡面也會有些不一樣的想法」，但他認為「嫌貨的人才是買貨的人」。



蔡國基說，在進入台彩後，發現當地國家法令的重要，亞洲國家法令基本上都是保護中獎人，比如個資等是不能有任何洩漏，而歐美文化及國情，他們一定要出面公開領獎，但即便像美國這麼開放的國家，50 州中還是有 9 州跟我們一樣，一定金額以上是秘密不能夠洩漏，從這也讓人更理性了解為何中獎人不能公開。



事實上，很多人也會問他「中獎人為何不出面？這都是真的假的？」蔡國基則反問「如果你中了 12 億元，你要不要公開？」很多人都回答「不願意」，因為這只會增加更多困擾，不會帶來任何一點好處，這就是我們的民情、文化。



▲台灣彩券公司總經理蔡國基在中信銀行服務長達 27 年半，2018 年才轉任到台灣彩券服務。（圖／記者林調遜攝）