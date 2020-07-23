全球49國「防疫排行榜」出爐！第一名台人看傻：心早死了

第二波新冠肺炎目前仍在不少國家蔓延，而台灣憑藉著優秀的防疫及政策，成功擋下病毒的擴散，並建立口罩產線，不僅滿足國內需求，也幫助了許多需要口罩的國家，而根據日生基礎研究所近日發表的一份「防疫報告評比」，台灣以滿分 180 分的高分，勇奪世界第一。
據日生基礎研究所發表的這份「主要國家防疫報告」中，評比的對象一共有 49 個國家，以「感染人數」、「感染擴大率」、「死亡率」以及「經濟受害狀況」進行評比，其中台灣在「疫情受害狀況」以及「經濟受害狀況」等項目，都拿下不錯的成績，在總分 200 分的綜合評比中，拿下 180 分的高分，勇奪世界第一。
至於第二名的國家，則為馬來西亞，評分為 144 分，但卻與第一名的我國已經相差 36 分之多，而第三名則為香港 143 分排名第 3；至於吊車尾的部分，美國以 24 分位居第 41 名、英國則以 23 分排第 43 名，而 49 名為綜合評比只有 10 分的秘魯。
而該排行榜曝光後，就有網友將其轉至 PTT ，不少人紛紛回應「心早死了，台灣如此高分，國際還是不重視」、「領先全世界，然後地位最低！讚喔」、「台灣第一，我是信啦，馬來西亞第二是要騙誰」、「沒用啦， WHO 還是不歡迎我們」、「拿再多第一，國際地位還是低，真的很可憐」。（編輯：張嘉哲）
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