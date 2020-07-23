好市多推中元澎湃包！網見「亮點」全歪樓：只對它有興趣

▲有網友分享好市多推出的「中元澎湃包」，內容物包括各式零食、飲料、油、米等食物，而全場看到「 1 亮點」後卻歪樓，直呼「只對它有興趣」。（圖／翻攝自臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」）

今年已進入下半年，緊接著將迎來中秋節與中元節，不少賣場都開始推出優惠搶商機，而好市多（ Costco ）近日也推出了「中元澎湃包」，內容物重達 11 公斤，除了裝滿各式零食、飲料外，甚至還包括米與罐頭等食物。有網友就 PO 出照片分享，沒想到全場看到「 1 亮點」後紛紛暴動，歪樓直呼「我只對它有興趣...」

原 PO 在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」中貼出「中元澎湃包」的內容物，並表示「好市多真的蠻會入境隨俗的，今年竟然推出中元普渡的組合包，內容還蠻小量多樣的。」只見裡頭除了裝滿各種餅乾、飲料外，還包括罐頭、米和油等食物，而最吸引人的是，附贈的「巨型環保購物袋」，這也讓原 PO 不禁直呼「其實我只對購物袋有興趣」，同時她也不忘提醒大家，訂購日期只到 8 月 17 日，一組售價 899 元。

▲好市多推出「中元澎湃包」，聲稱內含物重達 11 公斤，包括各式零食、飲品與油、米、罐頭等食物。（圖／翻攝自臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」）

▲好市多推出定價 899 元的「中元澎湃包」，內容物重達 11 公斤，還附贈大型環保購物袋。（圖／翻攝自臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」）

畫面曝光，隨即掀起網友討論，有人認為「感覺很方便」、「很可以欸！」「一個提袋就解決」、「蠻實用的，餅乾都是我喜歡的」；有人則質疑「這樣有划算嗎？」「看桌上的內容物，不像有 11 公斤呀！」「好像沒有便宜到耶」、「怎麼覺得內容物都不貴啊，應該只有米跟沙拉油價格較高，感覺沒 899 的價格」。

此外，還有許多人一看到大型購物袋就歪樓，紛紛直喊「只想要袋子」、「我也是只對購物袋有興趣 +1 」、「想單買購物袋！」「真的是購物袋比較吸引我」、「袋子吸引我而已，內容物都不喜歡」、「有賣購物袋嗎...」（編輯：許苡晴）