住台北真的不用買車？過來人讚「省下300萬」　全場吵翻

▲有網友在 PTT 八卦版好奇詢問，住台北是否真的可以不需要買車？貼文立刻引發兩派論戰。（圖／翻攝自 PTT ）

捷運和公車是許多台北學生、上班族通勤主要搭乘的交通工具，一來不受塞車時間限制，也省去找車位的一大難題。近日，就有網友在 PTT 八卦版好奇詢問，住台北是否真的可以不需要買車？貼文立刻引發兩派論戰。原 PO 表示，朋友是台北人，兩人聊天無意間提到在台北生活很方便，他們家都沒買車，也不用買車位，直接省下 3、4 百萬元，要出門就騎車，或者搭捷運、公車，幾乎任何地方都可以到，不得以要開車時，可以臨時租一台 iRent ，直言「根本不太需要買車子」，不禁好奇詢問「住台北是不是真的可以不用買車？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「可以，而且台北開車反而難停車」、「停車位多貴你知道嗎？」「認真不太需要，除非家中有幼兒，不然租車真的方便很多」、「有車，但是真的很少開，假日出遊才會用」、「是，需要時坐小黃還比養車＋停車位省吧」。不過，也有網友表示「除非你不出天龍國」、「平常不常用到，但是要去大賣場沒車就很麻煩」、「買得起台北的人，同時有 2～3 台車很常見」、「其實台北市有房的人，大部分都有車」、「台北買車才方便，兩條高速市民高架＋兩條縱貫的快速高架，不用買的是出門爽坐計程車的」。（編輯：賴詠璿）