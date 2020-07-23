後悔領紙本三倍券？過來人曝「唯一缺點」全歪樓：想哭

▲有網友在 PTT 八卦版提到數位綁定和實體的三倍券，好奇詢問是否有人領完實體三倍券後覺得後悔？貼文立刻引發熱議，網友紛紛歪樓點出「一缺點」。（圖／翻攝自 PTT ）

行政院推出之振興三倍券 15 日正式上路，民眾可以至指定地點領取預購的振興三倍券，也可至郵局直接購買紙本，而紙本三倍券上路之後，更是引發民眾話題不斷。近日，就有網友在 PTT 八卦版提到數位綁定和實體的三倍券，好奇詢問是否有人領完實體三倍券後覺得後悔？貼文立刻引發熱議，網友紛紛歪樓點出「一缺點」。原 PO 表示，三倍券還在預購階段時，領紙本和數位綁定就有不少網友提出比較，許多人認為使用紙本三倍券，店家給的優惠多又好，才不會選擇綁定數位，接著指出「三倍券開始到現在，一堆店家不收，店家給的優惠其實也沒多好，有些連折扣都沒有，就算有折扣也是滿 200 折 20 、滿 500 折 50 這樣而已」，認為紙本三倍券似乎也沒比綁數位好用，不禁疑惑「有誰後悔三倍券領紙本？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「也才 3 千，再多折扣是能多後悔」、「數位的更難收，一堆店家沒感應，還不能網購」、「自己開心就好」、「到年底慢慢花，真香」、「不會呀，用超爽還沒用完呢」、「我綁信用卡! 然後還跟朋友收了幾份紙本耶！我覺得很好用啊」。此外，有領完三倍券的網友逗趣指出唯一缺點，就是「花太快了」，直呼「完全不後悔，買千送百早就花光了」、「 3000 一下子就沒了，想哭」、「拿去吃個牛排，買點日用品大概就剩沒多少了」。行政院指出，三倍券使用期限到 12 月 31 日為止，台灣 2300 萬國民和 15 萬名有居留權的外籍配偶，皆可購買振興三倍券，沒有年齡限制，今年年底前出生的嬰兒也有資格，於實體店面、攤販，包括護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、旅遊住宿等皆可使用，也可以買彩券。（編輯：賴詠璿）