他列「天蠍座10大特點」！蠍子一看全驚呆：可以不承認嗎

星座被廣泛應用於詮釋個性與行為模式，而每個星座也都具有不同的特質，有人深信不疑，有人半信不疑，也有人一點都不信這套，總之，星座成了人們茶餘飯後的話題之一。然而，有網友就在 PTT 列出 10 大「天蠍座」的特質，除了提到天蠍座的個性外冷內熱、恩怨分明外，更直指他們有著讓人永遠摸不透的神秘感，讓身為蠍子的網友們看後都心有戚戚焉，直呼「可以不要承認嗎？」

原 PO 在PTT「Scorpio」板中列出天蠍座的 10 個特質，1.「外冷內熱」：在第一次認識天蠍座時，也許他會給你一種優雅、溫文有禮的印象，你問他些什麼，他卻又不多話，只是單純的應和，你不死心，問他更多問題，卻還是得到簡單的回答。或許你會覺得這個人怎麼這麼質樸，卻又在熟識後的某一天，突然訝異此人怎變得如此熱情，好像不是你起初認識的天蠍座了！當然，有的天蠍座會相當熱情，但這種人其實更需要別人關注他們的內心，他們心裡也許是孤單的，非常需要一個懂他的人，外熱對他們來說，只是一道面對外界的保護牆。

2.「需要愛情，無庸置疑」：天蠍座絕對是最需要愛情的星座之一！有情侶的天蠍，會將自己的心全交給另一半；沒有伴的天蠍則極度渴望有個懂他（她）的人進駐內心，對天蠍而言，愛情甚至就是他們向上的動力，有了愛情的天蠍像彈簧，伴侶越希望他提升，他可以接受對方的動力，將自己彈的更高；暫時沒有伴侶的天蠍，也許像風車，依然努力的過著生活，轉呀轉，等待風的來臨。

3.「極為恐怖的第六感」：天蠍大概是第六感最神準的星座了，而且準到令人生畏！也許你跟他玩硬幣在哪一手，猜左邊或右邊的遊戲，會發現他們猜中的機率不低；玩剪刀石頭布，他們也能猜想到你這次要出什麼，進而獲勝。當你想劈腿、心早已不在的時候，你以為你掩飾得很好，但其實他們心裡早已明瞭。至於「看人」的部分，和你熟識一點後，他們的第六感甚至會告訴他你應該是個怎樣的人，這沒有為什麼，就是一種先天的直覺，不過，當然也有失準的時候。

▲有網友列出「天蠍座」10大特點。（圖／取自pixabay）

4.「遇強則強，遇弱則弱」：很奇怪，也許天蠍天生犯賤，他們聰明，但卻被動、懶散。如果在競爭上遇到普通對手，那是激不起他們的動力的，反觀若是遇到勁敵，天蠍會拼了命的提升自己，當你真的挑起他心中的戰火，天蠍很難有所謂的極限。他們天生就有著領袖特質，容易吸引人們跟隨。

5.「永遠的獨行者」：所謂永遠的獨行者，不是他們人緣不好，也不是喜歡流浪，而是他們一生都在追尋知心的朋友，寧可孤獨，卻不違心。也許他們身邊明明有著一大群好友，但偶爾還是會看著別人出遊的合照偷偷羨慕著。

6.「感情豐富、念舊、記性好」：感情豐富幾乎是大多天蠍座的特點了，他們非常容易...被感動！舉凡催淚也好、激怒他也罷，天蠍在感情上的表達非常豐富，感情很強烈，情緒起伏頗大。他們容易因為某件事或某部電影而被深深感動，甚至眼眶泛紅，當然也可能因為某個人所做的某件事而難以釋懷。他們非常念舊，從容易與舊愛藕斷絲連就能略知一二。他們的記性非常非常好，好到讓你驚訝，哪怕是一件你早已忘卻的事，他們心裡也會永遠記得。

7.「恩怨分明卻又有些矛盾」：古道熱腸且重義氣是很多天蠍座的特質，「你對我們好，我們絕對會對你更好。你要是自己先主動散發厭惡和排擠，事實上，我們是很不屑和你玩無聊的遊戲。」只要不要做得太超過、瀕臨極限，天蠍座都不至於不理睬你，他們對於不公不義的事，心中自然有一座天秤來衡量，但矛盾的是，天蠍又很護短，他們也許明明心裡有些愧疚，卻又要袒護自己心中重要的人，當然針對太嚴重的事，天蠍也是會明事理，護短只適用在事態沒那麼嚴重的事情上。

▲有網友列出「天蠍座」10大特點。（圖／取自pixabay）

8.「非常專一」：不論是感情或生活，天蠍座並非無聊，也不是不浪漫，而是他們喜歡專一！ 在生活中，他們可能吃到一樣喜歡的食物，就會天天吃或是兩、三天吃一次，很奇怪，但就是不會膩，他們就是喜歡，這也許是一種習慣。至於感情方面就更不用說了，他們對於深愛的人非常專情，一旦動情，多半相當認真，很少抱著「遊戲人生」的態度對待感情之事，不過，他們無法忍受背叛和欺騙。當然某些玩咖的的天蠍就例外囉！

9.「口是心非」：這一點最有趣了...尤其在感情上更明顯。也許你有一天做了某件事情，其實天蠍心裡非常在意，但他會表現得非常自然、一如既往，讓你看不出他其實很在乎，他們總是偽裝堅強，內心也許早就深深的被刺痛，等到你突然感覺不對勁時，你試探著問他「寶貝，怎麼了？」他回答的第一句一定是「沒有啊！」當你對他撒嬌、賴著要他說出來，他的心裡會比較舒緩並漸漸釋懷，此時他才會把心裡的委屈告訴你。 天蠍就是很愛「ㄍㄧㄥ」，非常口是心非，只能說「撒嬌」絕對是天蠍的致命武器。

10.「永遠摸不透的神秘感」：開玩笑...最後一點再告訴你，我們怎麼混啊！

此文一出，立刻釣出不少蠍子回應「太準了我的天啊」、「推～第10點！哈哈哈！」「有種被扒光衣服的感覺...」「看了頻頻點頭！準準準！」「又被掀底了，這樣我們怎麼混啊」、「他回答的第一句一定是『沒有啊』，準！」「我感覺被人看透了...」「大推第九點」、「很準！說盡我內心所有了啊！」（編輯：許苡晴）