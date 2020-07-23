男拿三倍券買iPhone！開機一看畫面臉綠了：手氣也太強

由行政院發行的三倍券於 7/15 開放民眾使用，許多手機品牌也推出振興方案，因此許多民眾趁著三倍券的振興熱潮，購買新手機。今（ 23 ）日一名網友就上網分享他換手機的過程，從原本的安卓用戶跳槽到iPhone，殊不知一開機竟遇到傳說中的「機王」，這也讓網友笑翻表示「信仰不足啦」。
原 PO 在 PTT 上發文指出，「其實事前非常期待，趁著手上有三倍卷，入手 iPhone 11 ，而我也在事前做好功課，使用 android 的 move to ios ，大概半小時不到新機就完成設定」。然而，設定完成後，他卻發現手機螢幕不斷冒出白線！對於這樣的情況，就讓他崩潰直呼「請問這是 ios 歡迎 Android 前死忠用戶嗎？」
此文章一出，引發許多網友的回應，「信仰不足，再買第二支」、「用了 move to ios 偵測到不忠實」、「我以為是別採白塊兒」、「這支可以穿越彩虹橋去阿斯嘉你不知道?」、「假的！都是假的，只有信仰才是真的，再買一支」、「這手氣也太強了吧！ 」、「剛跳槽信仰還不夠，需要再充值」、「買到機王，快回直營門市換」。（編輯：許智超）
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