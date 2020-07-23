把三倍券忘在口袋裡！天兵哥起床看傻眼：全部變廢紙

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，因應疫情影響衝擊台灣經濟，我國政府規劃「振興三倍券」， 15 日開始開放民眾至超商領取預購、郵局購買實體券。不過，就有女網友指出，自己的哥哥將三倍券放在口袋裡，沒想到隔天起床卻變成「紙屑」，讓不少人看傻了眼。
原 PO 於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己的哥哥一直以來都有「不把口袋裡的東西拿出來，就丟去洗衣機」的壞習慣，但原 PO 就崩潰直呼「結果這次竟然三倍券忘記拿出來，我真的是傻眼了」。
只見照片中，完整的 3 千元的三倍券，全部變成如同雪花般的碎片，看到這樣的慘況，也讓原 PO 崩潰提問「這...還有救嗎」。
貼文一曝光後，就引來網友討論，不少人也傻眼直言「謝謝你帶給了我們歡樂 QQ」、「請節哀」、「花錢學會改變壞習慣」、「自己拼圖還原試試」、「有錢人過得生活方式就是不一樣，洗衣服就花 3000 元」、「很多人習慣錢放口袋，真的 GG 」、「鈔票丟去洗也沒這麼慘啊！」、「很慘痛的經驗...以後應該都會記得洗衣前淨空口袋了」。
若有民眾遇到領取的三倍券有破損的狀況，經濟部先前就公布三大原則，包括：有破損但還有四分之三以上完整、破成兩半但拼接起來可吻合、汙損了但號碼文字花紋還可辨識，若符合以上狀況，就仍能繼續使用。（編輯：陳雅雲）
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