去牛排店只點鐵板麵？網曝「真實理由」暖炸　看完全哭了

▲一名網友到台式牛排店用餐，卻發現隔壁桌的女生只點了一份鐵板麵，不禁疑惑為何要來牛排店卻只吃鐵板麵？貼文引發熱議，意外釣出一名網友分享小時候的回憶，感人故事讓全場網友看完熱淚盈眶。（圖／翻攝自 PTT ）

▲一名網友到台式牛排店用餐，卻發現隔壁桌的女生只點了一份鐵板麵，不禁疑惑為何要來牛排店卻只吃鐵板麵？貼文引發熱議，意外釣出一名網友分享小時候的回憶，感人故事讓全場網友看完熱淚盈眶。（圖／翻攝自 PTT ）

台式牛排不僅能客製化做出不同的熟度口感，再配上麵類主食和荷包蛋，價格更是平易近人，高 CP 值深受不少民眾喜愛；近日，一名網友到台式牛排店用餐，卻發現隔壁桌的女生只點了一份鐵板麵，不禁疑惑為何要來牛排店卻只吃鐵板麵？貼文引發熱議，意外釣出一名網友分享小時候的回憶，感人故事讓全場網友看完熱淚盈眶。原 PO 提到，自己到台式牛排店用餐，「身為一個肥宅，當然要點三拼」，但卻發現隔壁桌的女生居然只點一份鐵板麵，心中納悶「鐵板麵一份 70 ，外面買麵吃到你吐」，不解為何會有人選擇到牛排店用餐，卻只點一份鐵板麵而非肉類主食。對此，網友紛紛回應「吃濃湯跟麵包的人」、「 70 塊可以濃湯飲料喝到爽還蠻划算的啊」、「不想吃肉啊」、「你傻啦，日本節目還有介紹為啥鐵板炒麵比中華鍋炒麵好吃」、「喜歡鐵板麵不愛吃肉的人啊」。不過，一名網友回應貼文，回憶起小時候放暑假會去阿嬤家住，阿嬤三餐都會下廚，但小孩總會任性的吵著晚餐想出去吃，所以阿嬤煮完飯後會帶他到附近的牛排店，但長輩不吃牛，也吃不習慣偏西式的料理，每次都只能點鐵板麵，最後笑稱「所以去牛排店點鐵板麵的都是什麼人？可能有很多疼愛孫子的阿公阿嬤們吧」。許多網友看完貼文，瞬間淚崩直呼「長大才知道阿嬤煮的飯最香」、「好感人喔」、「我又想阿嬤了」、「奶奶走了嗚嗚嗚」、「阿嬤疼孫子，畫面感出來整個溫暖」、「一早幹嘛這麼洋蔥（泣）」、「老人總是最疼孫子，覺得溫馨 QAQ 」。（編輯：賴詠璿）