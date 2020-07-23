男等紅燈遇女大生搭訕！網一看「豔遇結局」傻眼：太尷尬

▲男誤以為豔遇，覺得尷尬，離開時卻不小心闖紅燈。（圖／翻攝自爆怨公社 ）

絕大數人都不喜歡等待，尤其是等紅綠燈時，一等就是幾十秒到兩分鐘。但今（ 23 ）日就有名網友於《爆怨公社》上發文，表示自己在等紅綠燈時，遇到女大生的搭訕，但接下來的發展，卻超乎他的想像，讓網友傻眼直呼，「真的很討厭又令人尷尬。」原 PO 於臉書社團《爆怨公社》上發文分享「豔遇」的過程，「剛下班等紅燈時，我右手邊有位看似女大生的女騎士，接著車子完全停住，她轉頭看著我說 ，『你要去那裡？』，而我心想莫非是艷遇？並回覆『就剛下班要回家阿』」，然而就在原 PO 回完話時，左手邊卻傳出「我要去吃晚餐阿」，如此尷尬的情形，更讓他說，「要聊天不會停在一起嗎，幹嘛要隔著我阿」，結果不等兩人說完，催動油門離去，才發覺自己闖紅燈。許多網友看完原 PO 的心聲後紛紛說，「真的很討厭，我也遇過尷尬死了」、「因為這樣闖紅燈，真是賠了夫人又折兵」、「基本上，遇到不認識的，都不要回答才是正確的，除非對方有再問第二次」、「好尷尬，版主的臉一定是脹紅的」、「大叔真的想太多了，都不會懷疑她在用藍芽講電話」、「你應該再轉過去跟左邊的聊」、「應該說，橫膈膜大叔,可以跟兩位美女一起去吃晚餐嗎XD」、「這真的尷尬癌末期啦」。最後提醒民眾，依道路交通管理處罰條例第 53 條第 1 項規定，駕駛人行徑有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新台幣 1800 元以上 5400 元以下罰緩。機車罰 1800元、小型車罰 2700 元、大型車罰 3600 元，請民眾注意行車安全。（編輯：許智超）