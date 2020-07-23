女騎士違規狂嗆警！超扯言論曝光　全場噓爆：守法很難？

▲女網友違規在先卻還嗆警執法過當！（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）

▲女網友十分氣憤機車倒地損傷。（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）

騎乘機車遵守交通規則很難嗎？有名女網友發文砲轟警察執法過當，原因卻是因為自己違規在先，不僅沒戴安全帽，甚至還闖紅燈，行徑十分危險且誇張，卻還惡人先告狀， PO 出貼文後網友們一面倒紛紛撻伐，雖原文已刪，但文章一貼出，不到 20 分鐘留言已直逼 4000 則。該名女網友在臉書社團《爆料公社》討拍，因為自己違規在先被警方追捕，在逃跑過程中不慎摔車，她氣憤表示「警察執法過當！今天就算我闖紅燈未帶安全帽！他也不能突然插過來要我停車。他說他有鳴笛，但根本沒有，他突然斜插害我連車摔倒在地」。她表示她的機車就這樣重摔損傷，腳也因警察而受傷，「我闖紅燈未帶安全帽，我有錯，但有必要這樣執法嗎！」也提及路人都看不下去要她去驗傷、調閱監視器，甚至揚言提告，把該名警察任職的台中某派出所及編號都公布，文末還開了地圖砲「當台北人好欺負？」。網友們看完文章直搖頭，「標準千錯萬錯別人的錯，還牽拖全部的台北人，笑鼠」、「守法很難嗎？」、「警察大人都在嘆氣了，不知道說什麼好，無言」、「自己錯還理直氣壯，還敢 PO 文討拍，丢臉丢死了，真是夠了」；也有網友點出值勤取締 SOP「預測攔查不停，此時即為不服取締的現行犯，針對現行犯施以牽制、逮捕的動作，無誤」。（編輯：郭佩蓉）