IG粉絲不到一月破7萬？八旬爺奶「這招」紅到國外

The China Post

報導，繼高齡潮流網紅「

」，高齡80多歲的網紅爺奶萬吉、秀娥在IG爆紅，帳號創辦短短不到一個月的時間，粉絲累積已經破7萬，其中有超過14,500名追蹤者是外國人，在Reddit也有外國人分享萬秀復古穿搭，最潮爺奶魅力觸及國外。

▲高齡80多歲的網紅爺奶萬吉、秀娥在IG爆紅（圖｜翻攝自IG@wantshowasyoung)

▲高齡80多歲的網紅爺奶萬吉、秀娥在IG爆紅（圖｜翻攝自IG@wantshowasyoung)

萬吉、秀娥，年齡83歲、84歲，相伴60年的老夫老妻在台中鄉下經營「萬秀的洗衣店」即將邁入70個年頭，每天日復一日，孫子不忍心看阿公阿嬤每天無聊發呆，突發奇想，決定利用客人遺棄在店內，超過10幾年、甚至20多年的衣服，為阿公阿嬤穿搭。孫子決定幫阿公阿嬤創辦IG帳號，分享老人家的復古混搭穿著，沒想到這對老夫妻的復古時尚搭配在網路上爆紅，吸引越來越多粉絲關注。其中一張照片，阿嬤頭戴皮革帽子，白棕衣著，腳下踩著樂福鞋，與阿公的白襯衫、黑皮鞋相互輝映，各種穿搭小巧思令網友直呼，「阿公阿嬤實在太可愛啦！」值得一提的是，萬秀身上的衣服還開放訂購，幫舊衣找到新主人！此外，阿公阿嬤不知道IG「追蹤者」是什麼意思，孫子用另一個方式解釋道，「10,000個人追蹤等於10,000個人訂報紙」，爺奶才終於恍然大悟。週二突破7萬訂閱，爺奶還特別錄下現實動態，用中文、英文、日文跟大家說謝謝，相當逗趣可愛。孫子在IG帳號介紹，「萬吉秀娥就算84歲，還是可以 as young」。