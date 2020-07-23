主人為高齡老犬打造「狗狗電梯」　巴哥輕鬆乘坐滿臉燦笑

這款主人真的揪甘心～住在美國路易斯安那州

飼養的女子「索尼雅卡里米」（Sonya Karimi）飼養四隻狗，分別是10歲的「菩提」、4歲的「金剛砂」、13歲的「喬治」和10歲的「山姆」。「菩提」是幾個月前剛收養的巴哥犬，有膝蓋韌帶撕裂傷的狀況，再加上漸漸發現其他老犬走路越來越緩慢，因此索尼雅有了「狗狗電梯」的想法！

▲主人飼養四隻狗，其中有三隻已屆高齡，為了讓牠們輕鬆上下樓梯，特地打造「狗狗電梯」。（圖／IG@sonyakrayz）

索尼雅身為職業治療師，在工作中看過「樓梯升降機」對年邁長輩發揮很大幫助，令她驚訝的是市面上寵物用品中卻沒有類似發明，這讓她認為也許可以自己創造出來，為老犬們量身打造一個客製電梯、讓牠們輕鬆上下樓梯，索尼雅和先生花費約三個月的時間才將想法實現變成成品！

▲因為狗狗膝蓋韌帶撕裂傷，主人才有狗狗電梯的靈感！（圖／FB@Sonya Karimi）

狗狗電梯的用法是一次一隻狗進入搭乘的小木箱，木箱門確實關上後按下按鈕，接著電梯就會自動運轉將狗狗帶上樓梯，整個行駛過程相當緩慢，以讓狗狗保持放鬆。索尼雅滿足表示：「狗狗們很快就能適應電梯，尤其兩隻老巴哥特別喜歡，牠們會迫不及待坐在電梯前等，非常可愛！」

▲我要下樓～換我搭！（圖／FB@Sonya Karimi）

雖然「狗狗電梯」原先是為老犬設計，但是就連4歲的金剛砂也愛上電梯、把搭乘當做一種樂趣。主人將狗狗搭乘的影片分享到網路上，迅速吸引不少網友大讚主人的巧思，有人說：「

太棒了！太有創意！」、

「天才～這是偉大的發明！」、「對這些老狗來說，是多麼美好的事！」、「巴哥笑得好燦爛，迫不及待想搭～」。

（編輯：楊釆蓉）