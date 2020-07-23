台灣最美建築？全場一面倒狂推「2地標」：此生必去

▲網友提問，台灣最漂亮的建築物是哪棟呢？（圖／翻攝 PTT ）

▲奇美博物館被許多人點名。（圖／翻攝自奇美博物館臉書粉專）

▲東海大學路思義教堂因獨特外表，受到許多人青睞。（圖／翻攝東海大學官網）

台灣除了有不少許多風光明媚的景色，更有許多歷史人文古蹟和頗具特色的知名景點，吸引許多國外旅客前來觀光。不過，就有網友列出8 棟建築物，好奇提問「台灣最漂亮建築物是哪棟？」引來許多人曝光心中答案。原 PO 於 PTT 八卦板上發文，表示台灣有一些建築物算有特色，但他好奇提問「當老外向你問台灣最漂亮建築物是哪棟時，你會回答哪個？有沒有八卦？」原 PO 也在文中列出 8 個選項，包括台中國家歌劇院、台北101、台中林酒店、台中市政府，台中市議會、衛武營國家藝術中心、中正紀念堂、圓山大飯店、總統府。問題一曝光後，就引來許多網友討論，然而最多人推薦的卻是不在名單中的「奇美博物館」和「路思義教堂」，直言「竟然沒有奇美博物館」、「台南的奇美博物館台灣文學館、林百貨、寶美樓」、「奇美博物館！一生必去」、「如果要在建築史知名的話應該路思義教堂吧」、「路思義教堂，一生推！」不過，亦有其他鄉民提出不同看法，「監察院滿美的呀」、「法鼓山的設計蠻美的，有現代感跟日式建築簡約的禪性」、「兩廳院那種建築還是比較能讓外國人震撼」、「我覺得台灣鄉下很多建築其實蓋得很美，但是知名度不高，像是清境的老英格蘭、瑞穗的春天酒店，我都覺得很漂亮」。（編輯：陳雅雲）