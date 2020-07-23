炸雞沒熟向店家反應！下秒「離譜行為」曝　網喊：太噁了

許多人愛吃連鎖店炸雞，不僅可口美味，也十分便利，不過日前有網友分享，和家人一起到一家知名連鎖炸雞店用餐，點了 2 桶炸雞享用，上桌後吃到一隻雞腿，上面有血水從骨頭流出，顯然是沒有全熟，拿去向櫃檯反應後，怎知結局讓眾人瞠目結舌。
該名網友在社群平台《Dcard》上 PO 文，以「後面的人都吃我口水啦」為題，和家人到知名連鎖店吃炸雞，炸雞上桌後沒熟，於是向店家反應，對方也說會處理，後來重新上桌的竟是剛剛退回的那一隻，「店家居然把客人吃過的炸雞丟回油鍋炸！」讓網友直呼超噁心。
後來又有另一塊炸雞沒熟，他向店員反應「這次不會再丟回去炸了吧？」店員表示「吃過就不會」，會再換新的。原 PO 立刻說：「可是剛剛第一隻你們就回鍋再炸啊，我們都咬過了，再丟回鍋這樣對後面的客人很噁心耶」。原 PO 表示，店員竟直接臭臉，稱不知道已經被咬過。
原 PO 也說明並沒有要公審店家，只是純抱怨，但無論有無咬過，也需撥開炸雞才會知道有沒有熟，更何況食物上過客人的桌子就會有衛生疑慮，後來店長雖有致歉，但她認為「要做餐飲業基本的衛生常識要有吧，現在還肺炎期間欸！」也向其他可能吃到家人口水的客人說聲抱歉。
貼文一出引起網友熱議，「真的好噁心」、「餐飲業食物離開員工或上桌了就不能再使用了呀」、「其實高溫 180 度油炸超過 10 秒，細菌病毒就已經死光了，啊撇除這個還是很噁啦」、「雖然覺得油炸會把口水的病毒殺死，但還是不太能接受」、「 OMG ，真的噁心到爆」。(編輯:郭佩蓉)
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