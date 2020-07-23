吃熱炒自帶酒狂吃3hr！奧客結帳「一要求」　老闆娘怒了

▲老闆娘將奧客行徑公開。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

熱炒店是不少人與朋友相聚的首選，但這類店家通常在中午餐期過後，都會短暫休息，為晚上的營業準備。就有一位老闆娘上網抱怨，遇到一組客人自己帶酒來，還吃了整個下午，導致她休息時間全沒了。後續結帳時還做出一連串超誇張的要求，讓她氣得大罵：「世上無奇不有」。一名熱炒店老闆娘在臉書《爆怨公社》分享昨天的遭遇，「中午來了三個生面孔的客人，從一點喝到下午四點，導致我的午休沒了，還自己帶高梁來喝，沒喝完還要寄酒，我也沒跟他們收開瓶費」。沒想到更誇張的事情還在後頭，奧客吃完後不但要求「沒吃完的菜不要收，放著等他們晚上再來吃」，老闆娘以衛生問題回絕，仍幫他們打包好剩菜。而當老闆娘前去收錢，奧客還開口凹老闆娘「結帳660算整數收600元」，同樣遭老闆娘拒絕。奧客竟還嗆聲「妳很缺這60哦」，讓老闆娘只能傻眼的說：「不缺啊，但是就是不能這樣便宜給你」。誇張的過程曝光也掀起網友一片撻伐，「660的食物吃3小時，他是用舔的嗎？」「吃個東西連60都出不起，怎麼不去吃大便」、「有喝酒的店常會遇到這種人」、「自己帶酒還寄酒也沒開瓶費！欺人太甚」、「很多死奧客都說自己是官是將的，都在騙人」、「660掐頭去尾，算他700，夠意思吧」。（編輯：潘毅）