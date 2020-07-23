他笑老婆衣服和「椅背」撞衫！全場致哀：準備回家跪榴槤

▲男網友發現自己老婆的衣服和椅背撞衫，讓全場笑翻。（圖／翻攝自爆廢公社二館臉書）

男人女人的價值觀與審美觀大不同，兩性之間平常相處需要更多的智慧和幽默來調和彼此的差異，但如果有老公拿自己老婆的衣著開玩笑，那可真是要皮繃緊了！有位網友就分享了一張照片，笑稱自己老婆把遊覽車椅背墊穿在身上，文章一出引發熱議，大家紛紛留言祝福，希望原 PO 晚上回家時能平安。有位網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享了一張照片，照片中可以看見原 PO 老婆穿著一件白色蕾絲的一字領上衣，袖口的花紋樣式正好與遊覽車的白色椅背墊有幾分相似，原 PO 更特別用紅圈劃出對比圖，可以說是十分有心了。原 PO 笑稱「真的不知道為什麼我老婆那麼省？連衣服都給我穿遊覽車椅背墊？」更強調自己雖然不是富二代，但「不會讓我老婆餓到，叫她喜歡的衣服就買，想吃什麼就買什麼！」大膽開自己老婆玩笑，讓網友紛紛在底下留言回覆說，「樓主希望你能平安」、「還健在嗎」、「基隆代表獻花」、「中和代表上香」、「你會被老婆捶死」、「哈哈哈，桌巾見肘」、「男人真的不懂...保佑你平安」、「這種蕾絲很流行」。由於太多網友關心原 PO 的人身安全，原 PO 也補充說明自己「還健在」，但這陣子「應該可以多領一條殘障補助給老婆買新衣服」，讓大家再次笑翻。（編輯：倪浩軒）