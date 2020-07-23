李眉蓁論文爆抄襲！7天前「貼文」曝光　網愣：神打臉　

▲網友翻出一禮拜前李眉蓁的臉書貼文。（圖／翻攝李眉蓁臉書）

國民黨高雄市長補選人李眉蓁近日被媒體踢爆論文嚴重抄襲，引發各界撻伐，她今（ 23 ）日召開記者會宣布放棄中山大學碩士學位，並且落淚道歉。對此，就有網友討論「李眉蓁七天前酸陳其邁，結果神打臉自己？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出，本來根本不關心高雄市長補選，結果最近新聞一直說李眉蓁抄襲論文，無聊去臉書看一下，發現她一個禮拜前發文酸陳其邁說政見「複製貼上」阿現在什麼情形？她自己貼到 96% 完全一樣，是在神打臉自己嗎？只見李眉蓁在一個禮拜的貼文中，針對民進黨高雄市長補選人陳其邁提出的「招商政策」有所意見，內容提到，邁當勞叔叔的政見被關心高雄的朋友們發現根本是「複製貼上」經濟部的政策懶人包，完全凸顯他對於市政的不用心，打算應付一下高雄民眾就可以，是覺得高雄人不會認真檢視呢？還是覺得這樣就能矇混過關？難怪陳其邁要來轉移焦點酸眉蓁要「多做功課」。眾多網友看完之後也表示「沒關心 +1 看到這貼文真的諷刺」、「從第一句到最後一句都神打臉自己，臉好腫」、「臉真的超腫，真的複製貼上的是李眉蓁」、「完全沒想到自己會被踢爆吧，現在看起來很諷刺」、「臉真的超腫.....同一句話送回去，是覺得高雄人不會認真檢視，還是覺得可以矇混過關？」（編輯：張嘉哲）