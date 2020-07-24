NOW早報／全球「防疫排行榜」曝光！第1名台人看傻：心死

全球 49 國「防疫排行榜」出爐！第一名台人看傻：心早死了
第二波新冠肺炎目前仍在不少國家蔓延，而台灣憑藉著優秀的防疫及政策，成功擋下病毒的擴散，並建立口罩產線，不僅滿足國內需求，也幫助了許多需要口罩的國家，而根據日生基礎研究所近日發表的一份「防疫報告評比」，台灣以滿分 180 分的高分，勇奪世界第一。
據日生基礎研究所發表的這份「主要國家防疫報告」中，評比的對象一共有 49 個國家，以「感染人數」、「感染擴大率」、「死亡率」以及「經濟受害狀況」進行評比，其中台灣在「疫情受害狀況」以及「經濟受害狀況」等項目，都拿下不錯的成績，在總分 200 分的綜合評比中，拿下 180 分的高分，勇奪世界第一。至於第二名的國家，則為馬來西亞，評分為 144 分，但卻與第一名的我國已經相差 36 分之多，而第三名則為香港 143 分排名第 3；至於吊車尾的部分，美國以 24 分位居第 41 名、英國則以 23 分排第 43 名，而 49 名為綜合評比只有 10 分的秘魯。
而該排行榜曝光後，就有網友將其轉至 PTT ，不少人紛紛回應「心早死了，台灣如此高分，國際還是不重視」、「領先全世界，然後地位最低！讚喔」、「台灣第一，我是信啦，馬來西亞第二是要騙誰」、「沒用啦， WHO 還是不歡迎我們」、「拿再多第一，國際地位還是低，真的很可憐」。
今日天氣／各地高溫炎熱 午後留意雷陣雨
今（ 24 ）日仍然受太平洋高壓影響，天氣穩定晴到多雲，由於西南風較增強，將中國大陸華南一帶暖空氣往台灣吹送，預計在台北盆地、花東縱谷都有機會出現 37、38 度高溫，其中大台北地區由於盆地地形加上熱島效應，局部區域有可能出現 38 度以上之高溫，大台北地區整體感受將十分炎熱，需留意熱傷害；其他區域像是各地近山區平地、內陸一帶也有機會出現 36 度以上高溫，外出需做好防曬工作、多喝水以防中暑；天氣方面，清晨至上午中南部地區有零星陣雨，午後雷陣雨分布上以中南部及各地山區為主，並有局部較大雨勢機率，午後外出需留意天氣變化。
宣布放棄學位！李眉蓁道歉：模糊高雄市長補選焦點
李眉蓁被爆出在中山大學在職專班的論文大量抄襲， 22 日記者會李眉蓁針對爭議簡短 1 分鐘的說明，引發各界關注，面對論文風波，她直言「如果蔡總統回應了，我一定會按照她的標準回應，要檢驗就一視同仁。」
頭獎還在等你！威力彩再槓 下期獎金 31 億史上最高
想成為億萬富翁還有機會！威力彩昨（ 23 ）晚間開獎，台灣彩券表示，本期頭獎仍未開出，已連 47 槓，連槓期數為第三屆以來排名第 1 ；台彩預估，下期頭獎累積金額上看 31 億元。若如 1 注獨得，將打破歷年來單注獎金總額，創下史上新高紀錄。
中國大陸官媒民調「關哪一美國領事館回擊」？全場一面倒
美中衝突加劇，美國 22 日突然要求中國大陸在 72 小時內，關閉駐休士頓總領事館，領事館隨即開始焚燒文件，造成的濃煙還驚動當地消防單位，但中國大陸領事館拒絕美方消防車入內，消息曝光立刻引發外界關注。對此，中國大陸官媒《環球時報》發起民調「哪家在中國大陸的美國領事館可能被關閉？」陸網友們答案一面倒。
《屍速列車 2 》負面影評被下架？片商回應了 網秒揪亮點
南韓電影《屍速列車 2 ：感染半島》在台上映以來票房表現不俗，首日票房就以近 2,400 萬元登上全台票房冠軍，成爲網路熱門話題。而影評 YouTuber 超粒方聲稱自己的影評因為給予負評而遭到下架，對此，「車庫娛樂」在昨（ 23 ）日發表聲明回應，指出是南韓電影製作公司宣告版權侵害而請求下架，跟評論內容本身無關。網友更在聲明稿中發現「一亮點」，引發熱議。
而此聲明稿一出，許多網友紛紛在底下留言回覆說，「我看到重點了，聰明的你們也看到了嗎」、「原來朋友部分也可以一起看」、「原來當影評可以主動要求試片還可以帶朋友挑影廳啊」、「提什麼『上映前就想先看試片』、『帶友人參加首映場並在巨幕廳再看一次』故意導風向」。留言區內可以看見超粒方的粉絲與支持車庫娛樂的網友再度起爭執，看來這場影評 YouTuber 和發行公司之間的風波，還不會馬上結束。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。