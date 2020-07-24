台灣有哪點走在世界前端？眾狂喊「2優勢」：歐美誰能比

▲有網友在 PTT 八卦版掀起有關台灣的優缺點討論串，不禁好奇詢問「台灣有哪一點像先進國家的啊？」許多民眾一致喊出台灣的「 2 大優勢」，直呼「直接完勝歐洲！」（圖／翻攝自 PTT ）

台灣比起世界各國腹地雖小，但五臟俱全。近日，就有網友在 PTT 八卦版掀起有關台灣的優缺點討論串，不禁好奇詢問「台灣有哪一點像先進國家的啊？」許多民眾一致喊出台灣的「 2 大優勢」，直呼「直接完勝歐洲！」原 PO 表示，台灣很多人都自認屬於先進國家，卻說「可是啊，台灣隨便抓一把缺點，違停、交通亂、違建、食安、低薪等」，心中不禁納悶「怎麼看都不像先進國家」，最後好奇詢問廣大網友「台灣有哪一點像先進國家的啊？有人知道嗎？」貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「乾淨的捷運」、「東西掉了很大機會會被送到警察局」、「到處有無線網路、完善的物流系統」、「光一堆超商 24 小時的其他國家沒有吧」、「有破產風險的健保吧」、「女權」。對此，許多網友指出台灣最大的優勢為治安和醫療，「半夜還能到處跑，這個沒幾個國家能做到哦」、「治安不錯啦，扒手不多半夜可出門」、「醫療，真是過太爽在這」、「醫療跟公衛好到可以在那邊吵口罩顏色」、「治安直接完勝歐洲！」「治安好就海放一堆國家了，歐美哪些國家治安比台灣好？」「安全」。事實上，日前全球最大的數據庫《 NUMBEO 》公布 2020 年中的全球犯罪率排名，台灣位居倒數第二名，也就是世界犯罪率第二低的國家，僅次於第一名的卡達，顯示台灣治安水平高，其次依序還有為阿拉伯聯合酋長國、喬治亞、阿曼蘇丹國、香港、斯洛維尼亞、曼島、瑞士、日本、冰島、芬蘭、丹麥、南韓、中國大陸、新加坡等。（編輯：賴詠璿）