男掏500加油！一看找零「藏三倍券」　真相吵翻：太幸運

▲一名男網友在臉書社團《爆廢公社》提到，加油的時候拿了 500 元現金給店員找零，一攤開卻發現找了一張 200 元三倍券和 200 元零錢，貼文曝光立刻引發網友熱議。（圖／翻攝自爆廢公社）

行政院推出之振興三倍券 15 日正式上路，民眾可以至指定地點領取預購的振興三倍券，也可至郵局直接購買紙本，而紙本三倍券推出之後，更是引發民眾話題不斷。今（ 24 ）日一早，一名男網友在臉書社團《爆廢公社》提到，加油的時候拿了 500 元現金給店員找零，一攤開卻發現找了一張 200 元三倍券和 200 元零錢，貼文曝光立刻引發網友熱議。原 PO 提到，早上到加油站花100元加油，拿 500 元現金給店員，一攤開找零卻發現裡面藏有一張三倍券，疑惑表示「為什麼我拿現金 500 元去加 100 元的汽油，不是找我 400 元現金，而是 2 張 100 跟 1 張 200 元的振興券，哭喊「我不想要振興券呀！」不過，原 PO 懷疑可能是工讀生精神不濟、想睡了，強調「我沒有不爽喔，其實還滿好笑的」。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「拿現金找振興券真的不合理，要是我會拒絕」、「哈哈哈這店員偷天換日」、「加油員累了嗎」、「你被加油員拿自己的換成現金了吧」、「歡迎下次光臨」。不過，也有網友表示「你不要，那我接收」、「如果你拿 500 現金，應該可以拒收振興券拿來當零錢找」、「照使用規則來說是不行的，但是好像還滿受歡迎的說」、「可能工讀生眼花拿錯，覺得很幸運，想要三倍券」、「不錯的感覺，全換振興券，用振興券全換 7-11 卡片，一直增值」、「其實也滿不錯，你不要的話我跟你買」。至於顧客使用三倍券，店家是否能夠找零？根據經濟部官網資料指出，三倍券目的為刺激民眾消費、振興經濟，希望民眾購物金額超過其面額，因此三倍券也不能用於繳納水、電費、健保費、稅務等；此外，店家不能夠找零，消費者更不能強迫店家找零，不過內容並未明確提及店家是否能將三倍券當零錢找還客人。（編輯：賴詠璿）