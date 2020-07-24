有錢阿伯開豪車買威力彩！男好奇原因　網揭「背後真相」

▲男網友在 PTT 上以「開賓利買威力彩，有卦嗎」為題發問。（圖／翻攝自 PTT ）

昨（ 24 ）日威力彩頭獎依然未開出，頭獎已連續槓龜 47 次，下期 7 月 27 日頭獎上看 31 億元，讓全台彩迷為之瘋狂。有網友分享自己去買彩券時，看到一個阿伯開著豪車也來買彩券，讓他十分好奇，「有錢人也來買彩券是怎樣？」。該名網友在 PTT 八卦版上以「開賓利買威力彩，有卦嗎」為題，他表示威力彩又沒中，心情超低落，不過近日去買彩券時，看見一個阿伯開著全新賓利，並且下車和老闆娘買 500 元電腦選的彩券，讓他心想「有錢人也來買彩券是怎樣？那位阿伯心態是啥？有卦嗎？」。貼文一出，許多網友表示「就是愛錢，才有辦法當有錢人啊」、「你問有錢人，之後的目標是啥？是賺更多的錢」、「 誰會嫌錢多？」、「有錢人的快樂就是這麼樸實無華且討厭」、「有錢人更愛錢啦」、「想換勞斯萊斯吧」；但也有網友點出真相可能並不是如此，「那是司機，有錢人自己開賓利除非是雙門的那一款」、「可能只是租車公司的司機」、「跟你說，那是機場停車場工作人員，要會看人，嘻嘻」、「司機買個彩券翻身不行嗎？」。根據台彩統計，威力彩歷史頭獎單注獎金最高在 2015 年 4 月 23 日，當時頭獎金額高達 30.04 億元。台彩也表示，威力彩下期 7 月 27 日預估銷售 18 億元，頭獎累積金額預估為 31 億元，若 1 注獨得，單注獎金將會是歷史新高。（編輯：郭佩蓉）