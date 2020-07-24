點越式烤肉飯外送！客一看「3格配菜」傻眼　內行曝真相

▲有網友買越式烤肉飯，配菜三格各放一片小黃瓜。（圖／翻攝臉書爆料公社）

▲有內行人指出，道地的越式烤肉飯確實配菜只放生青菜。（圖／翻攝爆料公社）

外送平台雖然方便，但也曾有不少民眾抱怨食物送來後圖文不符。就有客人點了一份「越式烤肉飯」，沒想到送達後，他打開便當盒一看，裡面3個配菜格的內容物令他超傻眼。而便當的圖片曝光後，更引起眾多網友熱烈討論。一位網友在臉書「爆料公社」發文，「剛剛晚餐點了外送越式烤肉飯，價格90元+20元，外送費等於花了110元」，當他拿到食物準備大快朵頤時，一打開發現便當盒內除了白飯與一大片烤肉外，剩下的三格配菜格都只放著「一片小黃瓜」，也讓這位客人不禁傻眼的問，「老闆怎麼好意思三格都放小黃瓜？還是越式烤肉飯都長這樣？」畫面曝光後也引來大批網友討論，「我在越南吃的真的是這樣～小黃瓜只有兩片」、「這道菜越式烤肉只放生的青菜。台灣人口味不吃生大陸妹，不吃生番茄，只好放小黃瓜」、「越式烤肉飯還真的長這樣,他應該少給你醃蘿蔔而已」、「越南真的是這樣，好一點的有荷包蛋」、「有次我去越南小吃店買了烤肉飯，我的是兩片薄烤肉片，兩片番茄，兩片小黃瓜」。不過也有網友認為價格不合理，「這樣價格有這樣的料真的說不過去、在越南基本上烤肉飯有小黃瓜、番茄、紅白蘿蔔絲泡菜，以上一份乾淨點的地方賣40-50台幣左右」、「越式真的都吃的很簡單…但價格不應該」。（編輯：潘毅）