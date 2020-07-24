台灣「清廉指數65分」勉強及格？眾人打臉曝真相：很高了

▲網友在 PTT 八卦版上以「為什麼台灣全球清廉指數 63 分？」為題發問。（圖／翻攝自 PTT ）

國際透明組織於今年1月曾公布「 2019 年清廉印象指數」（Corruption Perception Index，簡稱 CPI），而我國排名第 28 名，分數為 65 分，較 2018 年上升 3 名，分數上升 2 分，因此就有網友認為台灣清廉指數才「勉強及格」，也讓大批網友紛紛熱議。該名網友在 PTT 八卦版上以「為什麼台灣全球清廉指數 63 分？」為題發文（正確應為65分），表示台灣勉強及格，卻也差點不及格，他直言，「為什麼台灣清廉度如此低，我們不是公開透明，擁有監察院，甚至類似香港廉政公署的法務部廉政署，監督管理單位的民主國家嗎？」而他也提及，「要怎樣才可以超過 90 分及格？」。貼文一出，網友紛紛留言「民代全部換掉，保證 90 分」、「你說台灣政府清廉？我是不相信啦！」、「等等！居然有 63 分喔！」、「香港那個排名你跟我說公正？」、「等台灣人把藍綠放下的那一天吧，現在台灣人重視顏色遠大過於是否貪污」、「監督的人都是既得利益者，要清廉什麼」。但也有網友指出「全球平均分數 43 ，有三分之二低於 50 分」、「很高了啦，旁邊國家都污泥，台灣像蓮花」、「 63 算高」、「其實評分有包含私部門像小黃載外國人亂跳錶都會被扣分，公部門其實還不錯」。事實上，清廉印象指數主要是針對公部門貪腐情況主觀印象的量測，反映的是對一個國家或地區公共部門公務員（含政治人物）貪腐程度的觀感，是目前全球最廣泛被用來衡量各國整體清廉度的社會經濟指標。而分數愈高愈清廉，滿分為 100 分，台灣 2019 年排名第 28 名，分數 65 分，是創評比以來新高。（編輯：郭佩蓉）