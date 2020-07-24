男衝彩券行買威力彩！店員妹「吐8字」　全場笑歪：恭喜

▲威力彩昨（23日）晚上開出的頭獎上看 25 億元，但仍沒有人中獎，下期頭獎可能達 31 億元。（圖／ NOWnews 資料照）

▲一名網友要買彩券，一旁的女店員突然上前拍他的肩膀「吐出 8 字」，讓全場網友看完笑翻直呼「賺到 100！」（圖／翻攝自 PTT ）

昨（ 24 ）日晚間威力彩頭獎獎金上看 25 億元，開獎前許多民眾湧入彩券行買彩券試試手氣，不過最後大獎仍未開出，威力彩連摃 47 期。台灣彩券預估，下一期開獎的頭獎獎金上看 31 億元，若一注獨得，將成今年度最高單注獎金。對此，一名網友在 PTT 八卦版提到，昨晚間進入彩券行要買彩券，填選號碼時，一旁的女店員突然上前拍他的肩膀「吐出 8 字」，讓全場網友看完笑翻直呼「賺到 100！」原 PO 表示，他在晚間 7 點 55 分壓線進入彩券行要買威力彩，一心希望能抱回 25 億元大獎，結果在畫卡選擇第二區號碼時，對於自己到底要買「 3 號」還是「 5 號」猶豫不決，不斷在卡片上塗塗改改，豈料一名彩券行女店員突然上前拍拍他的肩，並稱「不好意思時間到了！」讓原 PO 感到措手不及。原 PO 接著笑稱「當下只覺得有撿到 100 元」，最終中獎號碼出爐， 25 億元大獎正巧也未開出，不禁好奇詢問廣大鄉民，若換成大家，錯過時間沒買到，心中會覺得遺憾嗎？還是像他一樣有撿到錢的感覺。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「省錢」、「至少賺了 100 元」、「我也賺 100 」、「中了 100 ，猛」、「恭喜啊，可以拿來吃消夜了」；不過，也有網友認為「說不定你買就中頭獎，這下 25 億飛了」。而台彩公司也呼籲，民眾應量力購買彩券，切莫因過度投注影響正常生活，且為保障自身權益，不要透過網路代購彩券，避免衍生後續消費爭議事件，同時也重申未滿 18 歲者不得購買或兌領彩券，且已再三要求所有公益彩券經銷商務必確實執行，不得販售彩券或兌領獎金予未滿 18 歲的民眾，共同維護公益彩券之良好形象。（編輯：賴詠璿）