遇上極品應徵者？面試狂跳針「這句話」　主管：太奇葩

▲應徵者無俚頭的回答，讓面試官心中吶喊，什麼鬼啦！（圖／翻攝自 爆怨公社）

6 月至 8 月正值畢業季求職高峰期，不少剛出社會的新鮮人，面對第一份工作，經常是為了面試和履歷頭疼。近日就有名面試官在〈爆怨公社〉分享最近讓他無語的應徵者，他表示自己應該是運氣最差的面試官，面試時看到履歷上寫全都會，沒想到面試當下卻只回一句，「我學一下就會」，跳針說法更讓網友大笑直呼「太鬧了」。原 PO 忍不住在臉書社團〈爆怨公社〉上表示，自己面試一名應徵者，對方被問道從事塑膠焊接多久了、會看工程圖嗎、常開貨車嗎等問題，面試者總是回答一句「我學一下就會」，接著原 PO 問他，「那就是沒經驗囉，那你為什麼投履歷說都會？」，只見面試者又回答「那我什麼時候可以上班？」，特殊情況讓原 PO 崩潰覺得到底怎麼了。許多網友看完後紛紛表示「哈，他是一個完全沒在聽你講話的狀態」、「每個行業的新人慣用語，實際操作即可見真章」、「會做事跟會唬爛都是會沒錯啊」、「這樣應徵工作真是極品」、「有的是會說，我知道，我知道，最後根本都不知道」、「 太鬧了吧」、「無窮止盡的面試輪迴」。但也有些網友有不同的想法，「如果回你，我真的需要這份工作，什麼我都可以學，會不會好一點」、「起碼還肯學」、「入取了拉這傢伙搞不好以後什麼都會學」、「什麼都要有經驗，所以剛出社會要怎麼辦？」、「有些工作是需要時間和實際操作才學得會的，如果沒有經驗，公司又沒師傅帶，反而會造成負擔」。（編輯：許智超）