為何大牌醫師「親密心腹」多為老護理師？眾人曝暗黑真相

▲網友以「為何很多大醫師的心腹是老護理師」為題在 PTT 上發文。（圖／翻攝自 PTT ）

在職場上，難免都會和同時期一起進公司的「夥伴」或是特定幾個同事較為熟悉、要好，就有網友指出，他已見過許多大牌醫師，最親密的心腹竟不是其他醫師，而是位老護理師，還不止是一兩個例子，讓他非常納悶「為何心腹不選醫師，要選護理師呢？」該名網友在 PTT 八卦版上以「為何很多大醫師的心腹是老護理師」為題，他表示自己看過很多大牌醫師，堂堂醫學院教授、科主任，帶過的實習醫師及住院醫師無數，有些科主任甚至還帶了一堆主治醫師，各個都人中龍鳳，但最親密的心腹卻是一位老護理師，還不只是一兩個例子而已，讓他納悶又好奇「為何心腹不選醫師，要選護理師呢？」貼文一出網友們給出比喻，「皇帝心腹也不會選皇族」、「皇帝的心腹是太監」、「軍官都要拉攏士官長」；也有網友認為「跟在身邊久了」、「無法取代自己，但和自己有職場默契的革命夥伴」；不過網友也點出主因「護理師又不太會直接跟醫師有派系鬥爭或利益衝突」、「醫師就是一個軍閥，這樣懂了沒，彼此只能合作或併吞」、「醫師地位平等，當然找下位當心腹啊」、「 聽話又不可能爬到自己頭上啊」。其中一名網友提到日劇《派遣女醫》中，連醫院院長都要敬全國護士協會會長三分，並表示「老護理師通常都幹到護士長了，大小醫生的小秘密都蒐集的一清二楚，情報網一流而且又不像年輕醫生，可能為了未來前途，背叛自己，投向敵對派系，老護理師比醫生可靠太多了」。（編輯：郭佩蓉）