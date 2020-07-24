吸貓吸起來！盤點超療癒的貓咪Youtube頻道

每當心情不好的時候，看一些貓咪影片絕對可以讓心裡冒出小花。而且一隻怎麼夠，看看這些貓奴的囤貓症，以下Youtube頻道，絕對吸住你的眼球。一起來看看吧！
《拉姆有幾噗》
這個頻道由4隻貓咪組成，有橘色美短拉姆、白色美短米古、虎斑貓卡布跟三花貓巴努。小妹巴努是2020年加入的新成員，個性活潑好動，跟三位哥哥很不一樣。奴才們非常會抓取貓貓們的有趣畫面，搭配質感剪接、趣味台詞與配音，值得一吸再吸！
《黃阿瑪的後宮生活》
提到貓咪Youtube頻道一定會想到黃阿瑪！奴才志銘與狸貓是大學同學，2009年在陽明山上遇到還是流浪貓的阿瑪，當時阿瑪就這樣賴著他們。畢業後，奴才們成立影像工作室，陸續收養了七隻貓：虎斑貓招弟、橘白貓三腳、黑貓Socles、虎斑白貓柚子、橘貓嚕嚕、橘白貓浣腸以及三花堵堵(小花)。頻道影片都是專業製作，時不時會幫貓貓配台詞，早期還有一些後宮劇情，都是粉絲熱愛的主題。
《豆漿- SoybeanMilk》
豆漿是一隻雪白有藍眼睛的美貓，集撒嬌、霸氣於一身，讓很多網友都笑稱她是豆漿娘娘。豆漿的奴才是漿爸，他跟豆漿的互動有時候很像男女朋友，豆漿每天例行公事就是躺在漿爸的腿上，而漿爸的特色就是在家只穿四角褲，所以時常看到豆漿與漿爸的四角褲一起出現。2019年底漿爸收養了一隻虎斑貓俊榮，也是一隻很黏人撒嬌的萌貓，一出場就收服了大批網友。雙貓都超黏人，看了都覺得，漿爸讓人好生羨慕。
《好味小姐 Lady Flavor》
好味小姐頻道裡有虎斑短褲、橘貓蛋捲跟玳瑁貓芝麻糊三元老貓貓，加上2018年收養的三花貓米香、橘貓陳(橘)皮以及虎斑白貓本丸，所以總共有六隻貓咪。好味小姐頻道的主要標語是「養隻貓、做頓飯、一起過日子」，初期以製作貓鮮食為主，菜單都會設計人類一份加上貓咪一份，把貓咪也當作是家人每天一起吃飯。每次看六隻貓吃東西的樣子真的很療癒，也覺得好味小姐家的貓貓非常幸福！
《肚臍是隻貓》
肚臍是隻貓頻道裡共有三隻貓咪，分別是虎斑白貓肚臍、虎斑貓鼻毛、橘白貓奶頭三兄妹，爸爸媽媽是之前《大學生了沒》的固定班底小冰和喜多。大哥肚臍是一隻非常淡定的貓貓，也很親人愛撒嬌，面對爸爸小冰一天到晚捉弄他的橋段一點感覺也沒有。二哥鼻毛跟小妹奶頭也是脾氣非常好，雖然不像肚臍這麼淡定，但面對爸爸的捉弄也是默默忍受再抓緊時機逃走，三兄妹完全就是天使貓貓。
《Rachel and Jun》
Rachel是前美國空軍，去日本遊學時認識的Jun，兩人經歷過多年遠距離戀愛，目前已經結婚並居住在日本。兩人養了三隻貓，分別是緬因貓Haku、挪威森林貓Nagi以及賓士貓Poki。因為品種的關係，三隻貓體型都非常巨大。
Haku最喜歡看著Jun做菜，而且都會乖乖待在一個地方不打擾；Nagi則是好奇心比較重，會湊上去聞聞食材；而Poki比較好動待不住，時常沒有出現在影片中，但偶爾也會乖乖待在附近看著Jun做菜。
頻道每部影片質感都非常好，節奏非常舒服放鬆，尤其料理和貓咪主題影片。雖然久久才發一次片，但每支影片都能讓粉絲一再回味。