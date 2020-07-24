拿三倍券和老公換現金！老婆「神邏輯」全場笑翻：太坑了

▲女網友用 1 萬 5 的三倍券向老公換回 2 萬現金。（圖／翻攝自爆廢公社臉書）

行政院推出的振興三倍券於 15 日正式上路，民眾可以至指定地點領取預購的三倍券，也可至郵局直接購買紙本。三倍券推出後引發民眾話題不斷，有位女網友就透露，自己去郵局買全家人的三倍券，回家立刻跟老公換現金。但女網友一家五口的三倍券共 1 萬 5 ，女網友卻認為老公應該給自己 2 萬，神邏輯讓大家笑翻，直呼「太坑了！」有位女網友在臉書社團「爆廢公社」發文，透露自己去郵局拿到一家五口的三倍券，回到家就拿券給老公說，「跟你換 2 萬 ！」但一家五口的三倍券面額總共才 1 萬 5 ，老公於是納悶詢問，「為什麼是 2 萬？」原 PO 回覆說，「如果我沒有拿 5 千出來，這樣就不會有這 1 萬 5 啊！所以 1 萬 5 ＋ 5 千不是應該給我 2 萬嗎？」老公還是有所懷疑，「可是裡面有 3 千我的耶！」原 PO 繼續說服老公，「你的就是我的，所以還是我的啊！」最後更使出絕招，「不管啦，就是 2 萬！」最後原 PO 順利從老公手上換回 2 萬現金，為了回報老公，原 PO 透露自己也煮了一整桌「他愛吃的菜還有最愛的烤雞」，但原 PO 還是不忘強調，「我還是覺得我邏輯是對的啊！」笑翻的網友則紛紛在底下留言回覆說，「老婆永遠是對的」、「老婆說了算」、「老婆開心！生活就順心！」、「家和萬事興，老婆都對就對了啦」、「神邏輯。但是安好太座就對了」、「聽老婆的就對了，不認命等同不要命」、「老婆說的都對。這是信仰」、「我在家只堅持三大原則， 1、大事我決定。 2、小事老婆決定。 3、什麼是大事什麼是小事，老婆決定」。（編輯：倪浩軒）