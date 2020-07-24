拿男友身分證想抽動滋券！女一登記心碎了：我被騙8年

許多人認為男女朋友間不該有秘密，也不應刻意「說謊」來欺騙對方，有名女網友日前分享自己和男友已交往 8 年，剛好因為媽媽想要抽政府推出的農遊券、動滋券等，所以和她要了身份證和出生年月日，她本想說男友的名額也能順便讓媽媽抽獎，豈料檢查證件時卻發現男友竟欺騙她，隱藏自己真實年齡長達 8 年。
該名女網友在社群平台《 Dcard 》上 PO 文，和男友交往 8 年，目前同居，日前媽媽想抽政府推出的各項加碼振興券，因此向她要了身份證字號及出生年月日，她本想說男友的名額也能給媽媽抽獎，怎知再次檢查證件時，竟發現男友真實年齡是 70 年次出生，並不是當初向她報的 78 年次，兩人年齡差距瞬間從 7 歲跳到 15 歲，「現在的心情還沒有平復，真的太震驚了，太無言了」。
她也提到，當初 16 歲時玩交友軟體認識男友的，若當初男友沒騙她，她保證絕不會和對方在一起，但都已交往 8 年也只能接受，她表示男友除了謊報年紀以外，對她非常好，住在一起這幾年的生活費大部費也都是男友負擔，而在去年原 PO 在幫男友過她以為的 30 歲生日，「結果實際上我是快要幫他過 40 歲生日了」，文末她也說道，還是會好好和男友在一起，畢竟都 8 年了，只是單純想抒發心情。
貼文一出，網友們大多一致認為「所以他騙妳年齡這件事騙 8 年，妳相信他沒別的事騙妳？」、「你要不要看看他的身份證配偶欄有沒有騙你啊」、「好疑惑，都在一起 8 年了，之間都不會想跟你坦承嗎」、「小心還有其他隱瞞妳，多看看平常生活有沒有不對勁吧！」、「連年紀都能騙？感覺騙的不只這個，覺得很扯」。（編輯：郭佩蓉）
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