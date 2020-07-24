好準！最想進入眼前哪扇門？答案秒曝你的「隱藏性格」

一個人直覺的選擇往往透露出潛意識裡的真實性格，根據韓國網站「me2day」報導，如果眼前出現如上圖這樣的 4 扇門扉，你會最想打開哪一扇門走進去呢？憑你的直覺選擇，你的答案將揭開你隱藏在心底的「真實性格」。如果跟你成為好友的話，你是一個能夠依賴的好幫手。你擁有陽光般溫暖的性情，能夠溫暖著身邊每一個人，大家都很喜歡和你相處。比起一昧地接受，你更傾向於付出，很容易相信別人，所以一旦被背叛就會受到很大的傷害。你是一個比較和平的人不喜歡衝突，不會輕易地在外人面前發脾氣。你是一個非常積極正直的人，你懷抱著一顆赤子之心，總是努力追求自己想要的東西。你有堅定的意志和目標，會為了達到目的而堅持不懈。性格上來說，你很堅強，擁有非常迷人的魅力。在品性上也是滿分，充滿自信的你，就算偶爾不按常理出牌，也肯定能克服困難、成為笑到最後的贏家。你在生活中是一個有活力、熱情的人，而且相當具有正義感。你非常重視友情，對身邊的朋友很講義氣，但同時因為你的好勝心特別強，所以極富鬥爭精神且不怕受挫折。對於他人來說，好勝的你有一定的攻擊傾向，但同時你又是位樂於助人、有正義感的人，這樣的兩面特性很容易吸引到一些人的好感。尤其對戀人來說，你的性格更是特別有魅力！你真的很特別，對世界充滿好奇心，喜歡探索新奇的事物。你充滿著正能量，獨立、善良，有很好的人緣。在你心中，最珍惜的是家人和朋友。對陌生人也會熱心幫助的你，總是能把大家照顧得十分周到。因為你是如此親切，所以每個人都願意和你做朋友，但是眼光高且個性獨特的你，不會輕易地向他人敞開心扉。（編輯：倪浩軒）