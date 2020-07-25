921前也這樣？嘉義「詭異血染天空」　網傻眼：天災預兆

▲一名網友在臉書社團《嘉義市大小事》分享當晚嘉義特別的天空景象，罕見呈現紫紅色的「火燒雲」，貼文曝光意外引發熱烈回響，許多嘉義網友也在留言串分享自己拍下的天空畫面，也有網友不禁回想起當年 921 大地震前夕。（圖／翻攝自臉書《嘉義市大小事》）

▲一名網友上傳自己拍下的照片，顏色特別鮮紅，有如血染天空，不禁引發眾人與當年 921 大地震前夕做聯想。（圖／翻攝自臉書《嘉義市大小事》）

天空出現「火燒雲」現象，難道是大難將至的前兆？ 23 日晚間一名網友在臉書社團《嘉義市大小事》分享當晚嘉義特別的天空景象，罕見呈現紫紅色的「火燒雲」，貼文曝光意外引發熱烈回響，許多嘉義網友也在留言串分享自己拍下的天空畫面，也有網友不禁回想起當年 921 前夕，天空也曾出現這樣的情景。原 PO 表示「今晚的嘉義很特別」，並隨手拍下一張嘉義當晚的天空照片。畫面中可見，天空呈現紫紅色漸層火燒雲奇景，該貼文立刻吸引 2600 多名網友按讚，更釣出許多嘉義人也在留言串貼出自己拍下的火燒雲日落畫面。不過，一名侯姓網友上傳自己拍下的照片，顏色特別鮮紅，有如血染天空，網友一看驚呼「看來看去，就這張最詭異囉！」不禁引發眾人與當年 921 大地震前夕做聯想，紛紛回應「這是天災的預兆」、「出現這樣的天色，其實是有地震或颱風要來了，聽老一輩說的」、「應該是不知哪個地方、哪個國家，又要有地震、水災前兆吧」、「天空泛紅不是好現象」；但也有網友不以為意表示「最近每天的夕陽都有火燒雲，天氣的關係，單純大自然的美景」。事實上，火燒雲是一種大氣變化的常見現象，為日出或日落時，天邊出現的有色雲霞。火燒雲在夏季較為常見，尤其是雷雨過後，且呈現的型態樣貌多元。而嘉義出現火燒雲的隔日也並未傳出天災，所以民眾不需太過擔心。（編輯：賴詠璿）