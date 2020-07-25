台灣為何不能取代香港？網揭「6殘酷差異」：台人想清楚

▲有網友在 PTT 八卦版提到，台灣為何無法取代香港？並分析「 6 大主因」，貼文曝光立刻引發網友熱議。（圖／翻攝自 PTT ）

中國人大常委會上（ 6 ）月 30 日表決通過《港版國安法》，並由國家主席習近平簽署公布施行，於本月 1 日確定生效，導致香港亞洲金融中心地位動搖。對此，有網友在 PTT 八卦版提到，台灣為何無法取代香港？並分析「 6 大主因」，貼文曝光立刻引發網友熱議。原 PO 表示，香港被迫施行《港版國安法》，嚴重影響其金融地位，但他認為「就算香港現在變成這樣，台灣要取代香港成為亞太金融＋轉運中心，還是很困難」，同時自行分析 6 大主因「 1、 和中國大陸沒有陸地相連； 2、 不屬於中華人民共和國 ； 3、 太監級金融法規； 4、 沒有移民政策，香港待 7 年可以拿永居； 5、 北京不允許； 6、 香港是白手套，台灣是黑手套」。貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友也紛紛指出可能因素「金融市場太封閉」、「英文不行」、「金融法規，再來香港是進入中國大陸最好的途徑」、「因為亞洲地區有比台北更好的選擇，新加坡、東京等」、「你們自己先想清楚就知道」、「法規問題較大」。事實上，原金管會主委、現任國安會秘書長顧立雄，去年底也曾談論此一問題，他認為台灣若要取代香港有 5 大難以克服的因素，包括法規體系不同、台灣非英語環境、台灣稅制與香港不同、香港可推出風險性產品，更多空間開放金融商品，不需個別對消費者負責，以及匯率穩定度等。（編輯：賴詠璿）