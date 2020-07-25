下半年有何好運？看「手機號碼」全露餡：2尾數偏財運旺

▲知名命理師艾菲爾在臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》分享，從「手機號碼尾數」看出你 2020 下半年會有什麼樣的好運降臨。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

今（ 2020 ）年已經過了一半以上，若覺得上半年度沒有得到幸運之神眷顧也別氣餒，知名命理師艾菲爾在臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》分享，從「手機號碼尾數」看出你 2020 下半年會有什麼樣的好運降臨，若有兩支以上手機號碼，則以最常使用的號碼為準。3、4 五行屬火，下半年你有財​​源滾滾的好運，可能之前沒有存錢的習慣，有時臨時需要拿出一筆錢，你就會周轉有困難。下半年你想通了『人要理財，財才會理你』的道理，你將會慢慢養成存錢記帳的好習慣。雖然無法一下子看到很多財富，但習慣一養成，兩三個月後看看自己的存款，你做夢都會笑。另外在工作方面，你會有一筆不小的進帳，可能是業務獎金，也可能是分紅，記得將錢做更好的規畫，利用錢滾錢，小錢也能變大財富。5、6 五行屬土，下半年你能獲得身體健康的大好運，經過上半年疫情蔓延，你已經好長一段時間只能待在家裡，哪裡也不能去，實在是讓你悶得發慌，也許是因為恐慌，外加長時間沒有到戶外運動、呼吸新鮮空氣，讓你覺得身體狀況不是那麼好。下半年開始你下定決心，定下目標開始實行運動計畫，可能是想讓自己的體態好一點、瘦一點，這些都不是夢，只要你為了自己的健康著想，你就會積極去運動。7、8 五行屬金，下半年你的偏財運勢大增，過去你的性格較屬於守財，你害怕不能回本，因此不喜歡把錢拿出來花用丶買彩票，更不想在金錢上冒險，所以你的偏財運財一直都沒有起色，總覺得中獎根本與自己無緣。下半年偏財運提高，從來不買彩票的你，心血來潮買來玩玩，都能出個小獎，也很有可能在上班通勤的路上撿到錢，投資基金也能小小回本。最近財神爺正在關注你，好好把握一下這波得來不易的好運氣。9、0 五行屬水，下半年你的事業即將起飛，經過了過去的辛苦耕耘，此時就是你收割成果的時刻。由於你的努力與付出，能被領導看見，獲得公司的賞識，近期也有升遷的機會。另外，工作上也有貴人提拔，給你的事業帶來很大的助力，尤其是想要創業的人，遇到強而有力的合夥人，創業後馬上能夠站穩腳步。做業務的小伙伴，你會得到滿滿的客源，積極成交每一個項目，業績都能再創下新高峰。（編輯：賴詠璿）