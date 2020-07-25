房間傳詭異咀嚼聲！一看時間嚇傻　過來人曝「恐怖經歷」

▲一名網友在 PTT 八卦版提到，凌晨 3 點多竟聽見房間傳出詭異「咀嚼聲」，嚇得發毛直飆髒話，貼文曝光立刻引發網友熱議，意外釣出過來人分享「恐怖經歷」。（圖／翻攝自 PTT ）

隨著農曆 7 月的腳步將近，鬼故事、夜遊、靈異話題再度跟著浮上檯面；今（ 25 ）日凌晨一名網友在 PTT 八卦版提到，凌晨 3 點多竟聽見房間傳出詭異「咀嚼聲」，嚇得發毛直飆髒話，貼文曝光立刻引發網友熱議，意外釣出過來人分享「恐怖經歷」。原 PO 表示，凌晨 3 點 19 分夜深人靜，竟聽見吃東西的咀嚼聲音，瞬間嚇得飆出髒話，直呼「是怎樣？明明這時間除了我以外都應該睡了，卻在我的房間出現吃東西的聲音」，而當下原 PO 也沒有在吃任何食物，不禁雞皮疙瘩掉滿地，深怕遇到不乾淨的東西，焦急詢問廣大鄉民「 X 杯喔！到底是什麼東西啦？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛搞笑回應「小精靈吧」、「你家的小動物在吃消夜」、「別擔心，魔神仔而已」、「要嘛蟑螂在爬包裝，要嘛就真的是老鼠，再頂多就是鬼而已，別慌」、「頂多就是鬼而已，沒什麼好怕的」。不過，也有網友分享類似的恐怖經歷，「老鼠啦！之前也是有老鼠沿著管線爬到 4 樓來，去年把我家整盒月餅幾乎吃完 = = 氣死人，明明都還裝在包裝裡面」、「認真，老鼠」、「經驗是大蟑螂或老鼠。安靜情形下蟑螂在爬的聲音蠻明顯的」；原 PO 最後回應「我家沒老鼠啦，而且我房間在 3 樓欸」，但仍未找出咀嚼聲從何而來，還好起床就沒再聽見了。（編輯：賴詠璿）