女狂訂16杯飲料！外送員一瞄「備註」傻眼：要我脫光？

▲一名外送員在臉書社團《爆廢公社》貼文提到，有位女顧客叫了 16 杯手搖飲料，卻在備註欄寫下「無理要求」，讓他傻眼直呼「哈囉客人！請問一下這樣子是要我脫光上半身嗎？」（圖／翻攝自爆廢公社）

▲一名外送員在臉書社團《爆廢公社》貼文提到，有位女顧客叫了 16 杯手搖飲料，卻在備註欄寫下「無理要求」，讓他傻眼直呼「哈囉客人！請問一下這樣子是要我脫光上半身嗎？」（圖／翻攝自爆廢公社）

現在有許多餐廳都和外送平台 App 合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府。不過，昨（ 24 ）日上午一名外送員在臉書社團《爆廢公社》貼文提到，有位女顧客叫了 16 杯手搖飲料，卻在備註欄寫下「無理要求」，讓他傻眼直呼「哈囉客人！請問一下這樣子是要我脫光上半身嗎？」該外送員表示，一名女顧客點了 16 杯手搖飲料，要求送到上班的辦公大樓，並在備註欄寫下「請送到樓上，上班中無法下去拿；送上來時請單拿飲料就好，不要帶盒子或制服，因為管理員會擋，謝謝」。由於天氣炎熱，該外送員除了穿著身上的制服，並無其他多餘的便服可以替換，傻眼直呼「哈囉客人！請問一下這樣子是要我脫光上半身嗎？」此外，該外送員也提到，女顧客點了 16 杯飲料，卻沒購買任何塑膠袋，苦惱表示「有沒有人可以教我，要怎麼光用手，拿飲料送上樓？喔對了，這個客人叫了 16 杯，還有 8 杯在另一個箱子裡面！」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「太多消費者讓人不敢恭維」、「我認真覺得無法下去拿的，不應該叫外送，代表公司不想你們叫外送啊」、「脫脫脫」、「管理員會擋，客人自己滾下來呀」、「上班不能拿飲料就不要訂啊，是在整誰？」事後，外送員再度 PO 文分享後續，當下打電話要求女顧客下樓領取 16 杯飲料，對方不耐煩的說「我就在上班啊！沒辦法下來拿啊！備註不是打的很清楚了嗎？」外送員一招反擊「如果您真的沒辦法下來拿，我將回報公司，要我違反公司規定脫光上半身送飲料，這樣子這張訂單將會被取消，您這 1000 多元，必須去跟客服說看要怎麼退費喔？只是要多久，我真的不知道了」，女顧客聽完才匆匆請同事一起下樓領取。（編輯：賴詠璿）