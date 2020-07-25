男對發票只中兩百！下秒獎金變700　眾看傻：以前不知道

▲網友分享自己對發票本來只中200，變成700元。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

兩個月開獎一次的統一發票今（ 25 ）號碼出爐，不少人聽聞消息後，紛紛拿出發票來對獎，希望能中個「小確幸」的獎金，而就有網友分享自己對了 265 張後只中了兩百塊，不過下秒獎金突然變成 700 ，貼文引發廣大迴響。原 PO 在「爆廢公社公開板」貼文指出「又來到兩個月一次的對獎時間，緊張的打開發票 APP 之後，慘啊，265 張發票只中兩百元，真的是很虧耶，不過後來 APP 又有跳通知說我又中獎了，是財政部 APP 壞掉嗎，獎金突然變成 700 哈哈哈哈，好爽」。仔細一看，原來原 PO 不只中了原本開獎的 200 元，還有使用雲端發票開出的「專屬獎」500 元，因此總獎金才變成 700 ，事實上，這是財政部為了鼓勵民眾減少印紙本、多用載具儲存發票的習慣，從今年起雲端發票專屬獎項將會大幅增加，目前每一期雲端發票專屬獎共有 15 組 100 萬元獎項、 1.5 萬組 2000 元獎項以及 50 萬組 500 元獎項。貼文一出，網友紛紛回應「這麼好康....」、「紙本的 200 多張都沒中啦，傻眼」、「好羨慕，還多五百」、「以前都不知道有這種東西耶，下個月來用看看」、「原來有這種東西？」、「好棒喔多五百，我這期又槓龜了」、「雲端發票是吧...筆記筆記」、「好爽喔！沒中過，以為是騙人的」、「我也有專屬獎五百！上次我弟跟我說的，這期也中了」。（編輯：張嘉哲）