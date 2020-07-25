台北住內湖感覺很高級？在地人曝「3缺陷」：晚上變鬼城

▲網友討論對內湖的印象有什麼。（圖／翻攝PTT）

▲王先生表示，內湖也可看夜景，適合情侶約會地點。（圖／讀者提供）

買房是許多人一生的志向，總希望辛苦籌到的頭期款，能夠買一個讓自己覺得舒適且久居的地方，而若在台北要買房，買在內湖似乎很高級？近日，就有網友討論「一般人對內湖的印象是什麼啊？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「昨天上班晚上沒人，跟幾個工讀生的夥伴聊天，她對內湖印象都很好，不外乎包含 737 美食街、內湖科技園區、電視台、媒體很多，那大家對內湖有什麼印象呢？不要跟我說高嘉瑜喔，雖然我有投給她」。貼文一出，網友紛紛回應「超會下雨」、「住三十幾年，只是愛下雨跟去哪都要 1 小時以上」、「塞車....常下雨」、「交通不方便，但很多公司在那邊，就是上班的地區，不適合住」、「白天一堆人晚上鬼城，就是上班的地方」、「上班地區，尖峰都大爆塞車」、「交通太差，沒騎車去哪都要一小時起」、「內科超級塞，食物沒啥記憶點」、「很多有錢的朋友都住在那邊 XD 」。綜合網友意見，多數人點評內湖的缺點為「上下班時間容易塞車」因為內湖有許多公司以及科技園區建置在此、「太容易下雨」以及「交通太差」；不過《 NOWnews 》實際採訪居住在內湖數十年的王先生，他表示，其實內湖並沒有大家想像的這麼差。王先生提到，內湖各大百貨都有，包括好市多、大潤發、家樂福，影視娛樂還包含美麗華跟摩天輪，新的 ATT4FUN 也很讚，還有夜景可以看；吃的方面則有西湖市場、 737 美食街，鄰近饒河夜市、五分埔；醫療體制方面則有康寧醫院、三軍總醫院、中國醫藥學院，整體來說生活機能並不差，不過若要到台北轉運站，靠近市中心的地方確實交通比較不方便。（編輯：張嘉哲）