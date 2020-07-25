獨／德國正妹曝辛苦歷程　「台灣改變了我的人生觀」

根據The China Post 報導，陳雪兒 (Michelle Casale) 幾年前從德國搬到台灣，意外地一系之間爆紅。今日有著「紅豆餅妹」封號的她，已有超過5萬名粉絲追蹤。
陳雪兒在與The China Post獨家專訪中表示，家境不好的她，從未因此放棄，反而更加努力的賺微薄的收入幫助支撐家庭。10歲時，她被雇用為社區送報，開啟了她豐富的工作經驗。
2010年，16歲的陳雪兒第一次獨自出國，前往台灣。首次離開家鄉的她，當時唯一想著的就是「我需要改變我的人生。」她表示自己從來就不愛在德國生活，一直渴望可以重新來過。她說道，「在台灣的四個禮拜改變了我的人生觀」，同時也讓她下定決心，畢業後一定要搬來台灣。
為了存到足夠的錢，她在畢業前的兩年內開始努力工作。她曾經一度早上在一間義大利甜品店打工，晚上再到法式餐廳當服務生。除了生活必需品外，陳雪兒將所賺來的錢存起來作為出國旅費。
高中畢業後，陳雪兒成功的存到錢，足夠買機票飛往台灣。她告訴The China Post, 來台灣是她這一生做過最棒的選擇。
剛搬來的時候，她先住在寄宿家庭。不久後，她遇見了黃老闆。黃老闆邀請她一起在自己於板橋開的紅豆餅店工作，而陳雪兒回想起此事也認為，當時接受了這個邀約真的是她做過最對的選擇。
許多人問過她為什麼一開始來台灣時沒有選擇教英文。陳雪兒說，雖然她知道當老師賺的錢比賣紅豆餅多，但是她認為相同時間內，她寧願更了解台灣。
「我為什麼要當英文老師？我已經會說英文和德語了，這樣對我完全沒有幫助。我想要了解台灣人，我想要更融入台灣。」
陳雪兒表示，很多外國人都是短暫來台旅遊，但她會長期居住在這，因為她終於找到「家」了。
工作一個月後，陳雪兒的老闆讓她晉升為店長。這個轉機也讓她更有機會和同事和顧客學習中文。短短一年內，陳雪兒已經能聽懂大部分的中文對話，也能與台灣人溝通。
她不僅學會了一個新語言，同時也遇到了許多人，交了許多朋友。她說，「台灣人比較友善」，和德國人相比，陳雪兒說在台灣更好交朋友。
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