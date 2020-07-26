台灣網紅曝住德文化衝擊　讚「這一點」德國大勝台灣

根據The China Post報導，台灣YouTuber吳美琪 (Maggie)曾擔任過13年的雙語主持人，去年從台灣搬到德國，近期也拍了許多支影片以「外國人」的角度介紹當地的旅遊、生活型態和文化。
剛到德國時，Maggie也有深刻的體驗到文化衝擊。「德國生活與文化衝擊」影片中，Maggie和同樣在德國為「外國人」友人探討台灣和德國最大的差別，以及住在國外的優缺點。
他們在影片中指出從一個國家搬到另一個國家絕非簡單事宜，途中必定帶來許多挑戰。他們表示，其中經濟上的挑戰最容易碰到因為對於許多人來說，搬一次家的金費根本是在吃盡老本。
他們同時也提到許多人需要放棄原有的工作，到了新地方也要快速的學習新的語言。除此之外，想要移民的人也需要適應當地的環境和文化。以上所有的事雖然具有挑戰性，但是只要有時間和耐心，他們表示都是可以被克服的。
同時，影片中也提到德國有著不同的文化和生活習慣。其中令他們印象深刻的就是大家可以早點下班，而孩子們也不會像在台灣一樣一放學就要去補習班。
他們表示這樣的現象不僅讓家長有更多時間陪孩子，小孩也可以利用自己的時間多在戶外活動，體驗「大自然的教室」。
搬到一個新的國家成為「外國人」一點都不容易，然而其中也有許多有趣和新鮮的事物等著你去發掘。就跟著Maggie一起體驗更多德國的文化和生活習性吧！
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